Sansepolcro, trasporto scolastico: il Comune chiarisce tempi, domande e modalità del servizio

Le richieste presentate dopo il 31 luglio sono ancora in valutazione. L’amministrazione: “La domanda non comporta l’attivazione immediata del servizio”

Il Comune di Sansepolcro interviene per chiarire alcuni aspetti relativi al servizio di trasporto scolastico, dopo le richieste di informazioni arrivate dalle famiglie.

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale è gestito da Autolinee Toscane e comprende anche il trasporto scolastico, organizzato “a porte aperte” e quindi inserito a tutti gli effetti nella rete del TPL.

La definizione di fermate, percorsi e orari è affidata al Servizio Qualità Urbana – Ufficio TPL del Comune. Per quanto riguarda invece la sorveglianza a bordo, ogni anno l’Ufficio Pubblica Istruzione apre un apposito bando rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Per l’anno scolastico 2026/2027 le domande potevano essere presentate dall’8 giugno all’8 luglio, con successiva proroga fino al 31 luglio. Sulla base delle richieste arrivate entro quella data sono stati organizzati percorsi e orari per l’avvio del servizio, partito il 15 settembre.

Il Comune precisa però che continua a raccogliere anche le domande presentate successivamente alla scadenza. Queste vengono trasmesse al Servizio Qualità Urbana e valutate, anche attraverso il consulente incaricato, per verificare se sia possibile aggiornare percorsi e orari.

Le richieste arrivate dopo il 31 luglio, in particolare quelle relative agli alunni della scuola dell’infanzia, sono attualmente ancora in fase di valutazione.

L’amministrazione chiarisce inoltre che la semplice presentazione della domanda non comporta l’immediata attivazione del servizio con le modalità richieste. Fino alla conferma dell’Ufficio, gli alunni possono utilizzare soltanto percorsi e fermate già attivi.

Le famiglie sono invitate a controllare con attenzione corse, orari e fermate attraverso i canali di Autolinee Toscane. Anche l’acquisto degli abbonamenti è gestito esclusivamente dal gestore del servizio.

Il Comune assicura che le richieste verranno esaminate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative e tecniche.