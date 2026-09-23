Anghiari, Palazzo Taglieschi ricorda Paola Refice nelle Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 26 settembre apertura straordinaria serale del museo e, alle 21, un omaggio alla storica dell’arte recentemente scomparsa

Palazzo Taglieschi ad Anghiari aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2026 con un’apertura straordinaria serale e un appuntamento dedicato alla memoria della storica dell’arte Paola Refice.

Sabato 26 settembre, il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere sarà visitabile dalle 20 alle 23, con ultimo ingresso alle 22 e biglietto simbolico di 1 euro.

Alle 21 è invece in programma l’iniziativa “In memoria di Paola Refice”, a ingresso libero, con la proiezione del documentario “Romagna toscana”.

Refice, recentemente scomparsa, era stata funzionaria della Soprintendenza di Arezzo e direttrice di Palazzo Taglieschi, prima di ricoprire anche l’incarico di Soprintendente nel Lazio. Alla sua attività sono legati numerosi progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio dell’Alta Valle del Tevere, tra cui gli interventi sulla “Resurrezione” di Piero della Francesca a Sansepolcro, gli studi sul culto di Sant’Antonio Abate, il censimento delle statue lignee e la valorizzazione delle cosiddette “Madonne agghindate”.

A ricordarne la figura sarà l’attuale direttore del museo, Marco Musmeci, che proporrà il documentario nato da un percorso di studio condiviso sull’arte nelle vallate appenniniche della cosiddetta Romagna toscana.

Ai visitatori sarà inoltre donata, fino a esaurimento delle copie disponibili, una copia del catalogo “Madonne agghindate. Figure devozionali vestite dal territorio di Arezzo”, progetto espositivo curato dalla stessa Paola Refice.

L’iniziativa si inserisce nel tema scelto per le Giornate Europee del Patrimonio 2026: “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, con l’obiettivo di riflettere sulla tutela e sulla trasmissione del patrimonio culturale alle generazioni future.

Per l’appuntamento delle 21 è consigliata la prenotazione. Le visite al museo avverranno ogni ora in gruppi accompagnati di massimo 10-12 persone.

Informazioni e prenotazioni: 0575 788001 – drm-tos.palazzotaglieschi@cultura.gov.it.