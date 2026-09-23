Città di Castello, via libera unanime al progetto turistico tra Borgo di Toppo e Sant’Agnese

Il consiglio comunale ratifica l’accordo di programma: previsti 35 lodge, 209 posti letto e insediamenti su circa 10 ettari tra Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina

Il consiglio comunale di Città di Castello ha ratificato all’unanimità dei presenti l’accordo di programma per la realizzazione di un nuovo insediamento turistico-ricettivo tra Borgo di Toppo e Sant’Agnese, al confine con il territorio di Monte Santa Maria Tiberina.

Il progetto, proposto dalle società Eco Borgo di Toppo Srl – Società Agricola e Portosecco Srl, prevede attività extralberghiere, case e appartamenti per vacanze e spazi per la ristorazione, attraverso una variante ai Piani regolatori generali dei due Comuni.

L’accordo era stato sottoscritto il 17 settembre dai sindaci Luca Secondi e Rinaldo Mancini. La variante interessa nove aree, per una superficie complessiva di circa 10 ettari: sei e mezzo nel territorio di Città di Castello e tre e mezzo in quello di Monte Santa Maria Tiberina. Sono previsti 35 lodge immersi nel verde, con 209 posti letto complessivi.

Gli interventi puntano anche al recupero e alla riqualificazione del borgo antico e dell’area di Sant’Agnese, con particolare attenzione all’inserimento paesaggistico e alla valorizzazione dell’ambiente rurale.

In aula il vicesindaco con delega all’Urbanistica Giuseppe Stefano Bernicchi ha ripercorso l’iter amministrativo, spiegando che Città di Castello ha assunto il ruolo di autorità procedente poiché la maggior parte dell’intervento ricade nel proprio territorio. Bernicchi ha inoltre precisato che l’efficacia dell’accordo sarà subordinata alla firma di una convenzione tra i privati e ciascun Comune entro un anno dal decreto del sindaco.

Nel dibattito sono emerse valutazioni positive da maggioranza e opposizione sulla possibile ricaduta turistica ed economica del progetto, insieme alla richiesta di mantenere un confronto diretto con la proprietà sugli impegni futuri, compresi quelli legati alla formazione professionale e alle opportunità occupazionali per i giovani.

Il consiglio ha quindi espresso un voto unanime, con il sostegno dei gruppi PD, PSI, Lista Civica Luca Secondi Sindaco, Castello Cambia, FDI, Castello Civica, Lega e Unione Civica Tiferno.