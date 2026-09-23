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Motocross, Fabio Carizia chiude un 2026 da protagonista tra risultati nazionali e titolo tosco-umbro

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Il pilota tifernate del Moto Club “Ennio Baglioni” ha concluso il campionato italiano al quinto posto a Cremona e ha conquistato il regionale Veteran MX2 a Castiglione del Lago

Un 2026 da ricordare per Fabio Carizia, 40 anni, pilota tifernate e portacolori del Moto Club “Ennio Baglioni”, che ha chiuso il campionato italiano con un importante quinto posto a Cremona, confermando una stagione di alto livello.

A impreziosire ulteriormente l’annata è arrivato anche il successo nel campionato regionale tosco-umbro Veteran MX2, conquistato a Castiglione del Lago.

In sella alla sua Husqvarna 250 4T, del team SRT di Massimiliano Marsili, Carizia ha confermato continuità e competitività, continuando a tenere alto il nome di Città di Castello nei circuiti regionali e nazionali.

Un legame forte anche con il circuito di casa de “La Trogna”, gestito dal Moto Club “Ennio Baglioni”, oggi guidato dal neo presidente Attilio Severini.

La stagione, però, non è ancora terminata. Carizia sarà infatti impegnato anche nel Trofeo regionale e nazionale UISP, con le prove di Città di Castello e Cingoli, che chiuderanno una lunga annata agonistica.

Per il pilota tifernate si tratta della 30ª stagione di gare, iniziata nel 1996, a conferma di una passione che continua nel tempo.

«La passione per questo bellissimo sport non finisce mai e mi spinge ad andare avanti con impegno, determinazione e orgoglio di rappresentare nel mio settore una città importante e un Moto Club di grandi tradizioni», ha dichiarato Carizia.

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