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Firenze, apertura straordinaria della Palazzina Reale di Santa Maria Novella

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Il 26 e 27 settembre sarà possibile visitare gli ambienti storici progettati per accogliere il sovrano e la corte

Nuova occasione per scoprire uno degli spazi più affascinanti della stazione di Firenze Santa Maria Novella. Nel fine settimana del 26 e 27 settembre sarà infatti eccezionalmente visitabile la Palazzina Reale, nell’ambito del programma di aperture straordinarie promosso da Fondazione FS Italiane.

La Palazzina venne prevista fin dalla progettazione della nuova stazione e fu inaugurata nell’ottobre del 1935, insieme al complesso ferroviario. Era destinata ad accogliere il sovrano e la corte durante i soggiorni a Firenze e il progetto dell’area riservata ai reali è attribuito all’architetto Giovanni Michelucci.

Gli ambienti conservano materiali e finiture di grande pregio: pavimenti in marmo rosso di Levanto, parquet in noce e olivo, bassorilievi di Mario Moschi e Giannetto Mannucci, arredi in palissandro e applique in vetro di Murano.

Tra gli elementi più suggestivi figura la parete del trono, rivestita da un mosaico con tessere azzurre e oro. All’esterno si trova invece il gruppo marmoreo “L’Arno e la sua valle” di Italo Griselli, collocato nell’esedra progettata per l’arrivo delle automobili degli ospiti illustri.

Per partecipare alle visite è necessaria la prenotazione anticipata, disponibile a partire da 15 giorni prima della data scelta e fino a esaurimento dei posti. I bambini fino a 3 anni possono accedere gratuitamente se accompagnati da un genitore.

Per informazioni sulle modalità di accesso delle persone con disabilità è possibile scrivere a salereali@fondazionefs.it.

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