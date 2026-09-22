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Futuro Nazionale si presenta a Città di Castello: sabato l’incontro pubblico con Edoardo Ziello

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Appuntamento il 26 settembre alle 10.30 nella sala del Consiglio comunale. Sicurezza, sociale e rapporti politici tra i temi al centro dell’iniziativa

CITTÀ DI CASTELLO – Futuro Nazionale muove i primi passi anche a Città di Castello e lo fa con un incontro pubblico in programma sabato 26 settembre, alle 10.30, nella sala del Consiglio comunale.

L’iniziativa, promossa dal comitato costituente tifernate, sarà l’occasione per presentare le linee programmatiche del movimento sul territorio e per fare il punto sui temi che saranno al centro dell’attività politica dei prossimi mesi.

All’appuntamento prenderà parte l’onorevole Edoardo Ziello, insieme ai rappresentanti regionali e provinciali di Futuro Nazionale. Saranno presenti Augusto Rossi, coordinatore regionale umbro, Manuela Puletti, vice coordinatrice regionale con delega agli enti locali, Filiberto Franchi, coordinatore provinciale di Perugia, e Marcello Rigucci, referente del comitato costituente di Città di Castello.

Il programma dell’incontro mette sul tavolo tre temi principali. Il primo riguarda la sicurezza, con particolare attenzione agli organici delle forze dell’ordine e alla presenza sul territorio. Il secondo è quello del sociale, con un confronto sui sistemi di accoglienza, integrazione e sostegno. Il terzo, inevitabilmente, guarda ai rapporti politici con le altre forze presenti sul territorio.

Un passaggio che assume un significato particolare anche a Città di Castello, dove il quadro politico comincia lentamente a muoversi in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi.

L’incontro di sabato servirà quindi soprattutto a capire quale spazio Futuro Nazionale intenda ritagliarsi nel panorama politico locale e quali saranno le priorità che il movimento porterà avanti nei prossimi mesi.

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