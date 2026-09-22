Monterchi, inaugurata “Una vita di colori”: la mostra di Giuliano Grassellini fino al 17 gennaio

Al Museo della Madonna del Parto l’esposizione dedicata al pittore monterchiese, tra scene di vita quotidiana, luce e colori

È stata inaugurata a Monterchi la mostra “Una vita di colori”, dedicata a Giuliano Grassellini, artista legato al territorio e conosciuto come “il pittore”.

L’esposizione, ospitata nella sala espositiva del Museo della Madonna del Parto, propone una selezione di opere nelle quali la quotidianità viene raccontata attraverso una pittura vivace, caratterizzata da luce intensa e colori forti.

L’inaugurazione ha registrato una partecipazione significativa, con cittadini e visitatori che hanno potuto riscoprire il lavoro di Grassellini e il suo legame con Monterchi.

Per chi non ha potuto partecipare alla giornata di apertura, la mostra resterà visitabile con ingresso libero fino al 17 gennaio 2027.

Fino al 30 settembre il Museo sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dal 1° ottobre a febbraio, invece, l’orario sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0575 70713 oppure scrivere a info@madonnadelparto.it.