Search
ArteCulturaEventi

Monterchi, inaugurata “Una vita di colori”: la mostra di Giuliano Grassellini fino al 17 gennaio

Data:

Al Museo della Madonna del Parto l’esposizione dedicata al pittore monterchiese, tra scene di vita quotidiana, luce e colori

È stata inaugurata a Monterchi la mostra “Una vita di colori”, dedicata a Giuliano Grassellini, artista legato al territorio e conosciuto come “il pittore”.

L’esposizione, ospitata nella sala espositiva del Museo della Madonna del Parto, propone una selezione di opere nelle quali la quotidianità viene raccontata attraverso una pittura vivace, caratterizzata da luce intensa e colori forti.

L’inaugurazione ha registrato una partecipazione significativa, con cittadini e visitatori che hanno potuto riscoprire il lavoro di Grassellini e il suo legame con Monterchi.

Per chi non ha potuto partecipare alla giornata di apertura, la mostra resterà visitabile con ingresso libero fino al 17 gennaio 2027.

Fino al 30 settembre il Museo sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dal 1° ottobre a febbraio, invece, l’orario sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0575 70713 oppure scrivere a info@madonnadelparto.it.

Commenti
Previous article
Città di Castello, Calciogiovane 90 e Confraternita dell’Olio insieme per una festa tra sport e tradizione
Next article
Vela, Lions Club Sansepolcro sul podio a Cattolica: primo posto nella Classe Charlie

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Anghiari, Palazzo Taglieschi ricorda Paola Refice nelle Giornate Europee del Patrimonio

Redazione Redazione -
Sabato 26 settembre apertura straordinaria serale del museo dalle...

Cpr e certificati medici, Petrucci (FdI): «In Toscana numeri preoccupanti»

Redazione Redazione -
Il vicepresidente del Consiglio regionale interviene dopo la risposta...

Comuni montani, la Toscana cambia la legge. Bezzini e Dika (Pd): «Tuteleremo anche i territori esclusi dai nuovi criteri nazionali»

Redazione Redazione -
Il Consiglio regionale approva le modifiche alla normativa sui...

Firenze, apertura straordinaria della Palazzina Reale di Santa Maria Novella

Redazione Redazione -
Il 26 e 27 settembre sarà possibile visitare gli...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Anghiari, Palazzo Taglieschi ricorda Paola Refice nelle Giornate Europee del Patrimonio

Anghiari 0
Sabato 26 settembre apertura straordinaria serale del museo dalle...

© 2024 Primo Piano Notizie