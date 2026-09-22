Vela, Lions Club Sansepolcro sul podio a Cattolica: primo posto nella Classe Charlie

Tre imbarcazioni biturgensi alla XVII Regata Velica Lions. Il successo sportivo accompagnato da una raccolta fondi per le Cure Palliative dell’Ospedale Infermi di Rimini

Tre imbarcazioni al via e un primo posto nella Classe Charlie per il Lions Club Sansepolcro alla XVII Regata Velica Lions – Trofeo Guglielmo Marconi, disputata domenica 20 settembre nelle acque di Cattolica.

A conquistare il successo è stato l’equipaggio formato da Alessandro Goretti, Riccardo Bonauguri e dal Leo Matteo Bonauguri, primo nella Classe Charlie, riservata alle imbarcazioni con lunghezza fuori tutto compresa tra 8,50 e 9,99 metri.

Importante anche la partecipazione complessiva del club biturgense, presente con tre equipaggi. Sulla seconda imbarcazione hanno gareggiato il presidente Franco Ricci, Francesca Calchetti, Giancarlo Giorgi e Marco Biagioli. Il terzo equipaggio era invece composto da Michele Piccini, Simone Volpi, Andrea Chimenti, Lara Merendelli e Laura Mercati.

Ma la manifestazione ha avuto soprattutto una forte finalità solidale. Il service legato all’edizione 2026 è infatti destinato alla raccolta fondi per la Struttura di Cure Palliative dell’Ospedale Infermi di Rimini, con l’obiettivo di contribuire all’acquisto di un ecografo portatile e di altre attrezzature per l’assistenza ai pazienti seguiti in hospice, a domicilio e in ambulatorio.

La Regata Velica Lions, arrivata alla diciassettesima edizione, ha quindi unito competizione sportiva e servizio alla comunità, coinvolgendo Lions e Leo provenienti da diversi territori.

Il programma del fine settimana ha compreso anche la tradizionale Cena di Gala, occasione di incontro tra partecipanti, organizzatori e rappresentanze dei club presenti.

Per il Lions Club Sansepolcro la trasferta si chiude dunque con un bilancio positivo: tre imbarcazioni in gara, una partecipazione numerosa e il successo nella Classe Charlie, insieme al contributo a un progetto concreto di solidarietà.