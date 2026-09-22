Search
EventiIn evidenzaSansepolcro

Sansepolcro, Caterina Casini nel film “Una storia”: dal 24 settembre al Cinema Teatro Dante

Data:

L’attrice biturgense nel cast dell’esordio alla regia di Anna Foglietta, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

Arriva al Cinema Teatro Dante di Sansepolcro “Una storia”, esordio alla regia di Anna Foglietta, con Alba Rohrwacher e Guido Caprino. Nel cast figura anche l’attrice biturgense Caterina Casini, insieme a Duccio Camerini ed Elio De Capitani.

Il film sarà in programmazione da giovedì 24 settembre e arriva a Sansepolcro dopo un percorso internazionale che lo ha portato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti, e al Toronto International Film Festival. È inoltre inserito nei programmi del BFI London Film Festival e del Chicago International Film Festival.

La storia segue Erika e Mauro, una coppia che vive in provincia e che si trova a fare i conti con un equilibrio familiare improvvisamente cambiato quando la figlia Irene parte per studiare lontano. Da quel momento emergono fragilità, silenzi e difficoltà rimaste a lungo sullo sfondo.

La regista costruisce il racconto attorno all’attesa, ai gesti quotidiani e alla dimensione più intima dei personaggi, mettendo al centro il modo in cui ciascuno reagisce al cambiamento.

Per Sansepolcro la presenza di Caterina Casini nel cast rappresenta anche un motivo di particolare interesse per il pubblico locale, che potrà ritrovarla sul grande schermo nella sala storica della città.

Il film sarà proiettato giovedì 24 e venerdì 25 settembre alle 21.15; sabato 26 alle 18.30 e 21.15; domenica 27 alle 16.30, 18.30 e 21.15; lunedì 28 settembre alle 21.15.

Commenti
Previous article
Vela, Lions Club Sansepolcro sul podio a Cattolica: primo posto nella Classe Charlie
Next article
Futuro Nazionale si presenta a Città di Castello: sabato l’incontro pubblico con Edoardo Ziello

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Cpr e certificati medici, Petrucci (FdI): «In Toscana numeri preoccupanti»

Redazione Redazione -
Il vicepresidente del Consiglio regionale interviene dopo la risposta...

Comuni montani, la Toscana cambia la legge. Bezzini e Dika (Pd): «Tuteleremo anche i territori esclusi dai nuovi criteri nazionali»

Redazione Redazione -
Il Consiglio regionale approva le modifiche alla normativa sui...

Firenze, apertura straordinaria della Palazzina Reale di Santa Maria Novella

Redazione Redazione -
Il 26 e 27 settembre sarà possibile visitare gli...

Pieve Santo Stefano, “Luce sospesa” alle Logge del Grano per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

Redazione Redazione -
Venerdì 25 settembre alle 17 l’opera di Faust Cardinali...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Cpr e certificati medici, Petrucci (FdI): «In Toscana numeri preoccupanti»

Consiglio regionale 0
Il vicepresidente del Consiglio regionale interviene dopo la risposta...

© 2024 Primo Piano Notizie