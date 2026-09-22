Sansepolcro, Caterina Casini nel film “Una storia”: dal 24 settembre al Cinema Teatro Dante

L’attrice biturgense nel cast dell’esordio alla regia di Anna Foglietta, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

Arriva al Cinema Teatro Dante di Sansepolcro “Una storia”, esordio alla regia di Anna Foglietta, con Alba Rohrwacher e Guido Caprino. Nel cast figura anche l’attrice biturgense Caterina Casini, insieme a Duccio Camerini ed Elio De Capitani.

Il film sarà in programmazione da giovedì 24 settembre e arriva a Sansepolcro dopo un percorso internazionale che lo ha portato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti, e al Toronto International Film Festival. È inoltre inserito nei programmi del BFI London Film Festival e del Chicago International Film Festival.

La storia segue Erika e Mauro, una coppia che vive in provincia e che si trova a fare i conti con un equilibrio familiare improvvisamente cambiato quando la figlia Irene parte per studiare lontano. Da quel momento emergono fragilità, silenzi e difficoltà rimaste a lungo sullo sfondo.

La regista costruisce il racconto attorno all’attesa, ai gesti quotidiani e alla dimensione più intima dei personaggi, mettendo al centro il modo in cui ciascuno reagisce al cambiamento.

Per Sansepolcro la presenza di Caterina Casini nel cast rappresenta anche un motivo di particolare interesse per il pubblico locale, che potrà ritrovarla sul grande schermo nella sala storica della città.

Il film sarà proiettato giovedì 24 e venerdì 25 settembre alle 21.15; sabato 26 alle 18.30 e 21.15; domenica 27 alle 16.30, 18.30 e 21.15; lunedì 28 settembre alle 21.15.