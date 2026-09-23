Città di Castello, dieci anni senza Mauro Magi: Madonna del Latte ricorda il suo fondatore

Giovedì 24 settembre alle 18 una funzione religiosa nella chiesa del rione. La società: “Il modo migliore per non dimenticare le nostre origini”

Il 24 settembre saranno trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Mauro Magi, fondatore della società Madonna del Latte e figura centrale nella nascita di un progetto sportivo che, dai primi anni Ottanta, ha coinvolto generazioni di ragazzi del quartiere.

Magi aveva dato vita al club con un’idea semplice ma ambiziosa: offrire ai giovani del nuovo rione un punto di riferimento attraverso il calcio, creando un’alternativa concreta alla strada e costruendo nel tempo una vera comunità sportiva.

«La scommessa è vinta, ora possiamo dirlo», sottolinea la società del Centro Sportivo Belvedere in una nota diffusa in occasione dell’anniversario. Nel corso degli anni il club biancoverde è infatti diventato un riferimento per il calcio giovanile non solo a Città di Castello, ma in tutto l’Alto Tevere.

Oggi lo stadio porta il nome “M. Magi”, mentre la sua immagine è presente sulla parete degli spogliatoi, a ricordare quotidianamente le origini della società.

«Chi ha raccolto il testimone del fondatore – prosegue la nota – ha continuato a lavorare con passione e responsabilità. La speranza è che Mauro continui a guardare con benevolenza alla sua creatura e approvi quanto viene portato avanti nel suo nome».

Per ricordarlo, giovedì 24 settembre alle 18, nella chiesa del rione Madonna del Latte, si terrà una funzione religiosa alla quale prenderanno parte familiari, dirigenti, amici e quanti negli anni hanno condiviso con lui un tratto di strada.

Un momento di memoria per una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia sportiva e sociale del quartiere.