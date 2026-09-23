Città di Castello, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 del Teatro degli Illuminati

Si parte giovedì 24 settembre con la prelazione per i vecchi abbonati. Nuovi abbonamenti dal 28 settembre, biglietti singoli dal 6 ottobre

Prende il via giovedì 24 settembre la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa e danza 2026/2027 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, realizzata in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria.

La stagione si aprirà con “Scandalo”, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle, Gianmarco Saurino, Orsetta De Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella, in scena sabato 10 ottobre alle 20.45 e domenica 11 ottobre alle 17.

La prima fase della campagna sarà dedicata alla prelazione per gli abbonati della stagione 2025/2026: giovedì 24 e venerdì 25 settembre dalle 10 alle 13, sabato 26 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Sarà possibile confermare il proprio posto anche via email, scrivendo a teatro@comune.cittadicastello.pg.it, con pagamento da effettuare al botteghino entro lunedì 28 settembre.

La vendita dei nuovi abbonamenti partirà invece lunedì 28 settembre dalle 17 alle 20 al botteghino del Teatro degli Illuminati, in via dei Fucci 14.

Dopo la vendita degli abbonamenti a otto spettacoli, saranno disponibili anche formule dedicate alle quattro repliche di “Scandalo”, “Lo sancto jullare Francesco”, “Cuore” e “Riccardo III”. Questi abbonamenti potranno essere sottoscritti anche giovedì 1 e venerdì 2 ottobre dalle 17 alle 20 e sabato 3 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Durante la campagna sarà inoltre possibile acquistare il biglietto dello spettacolo fuori abbonamento “Domani non escono i giornali”, con Alessandra Chieli, in programma l’11 dicembre.

La vendita di tutti i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione inizierà invece martedì 6 ottobre alle 15.

Per le prenotazioni telefoniche è disponibile il Botteghino Regionale al numero 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20, esclusi i festivi. Il botteghino del Teatro degli Illuminati, numero 075 8555901, sarà aperto il giorno dello spettacolo dalle 18 e dalle 15.30 per gli appuntamenti pomeridiani.