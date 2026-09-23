Scuola G.O. Bufalini, al via il Servizio Civile Universale: 43 volontari impegnati per un anno

Tre i progetti dedicati a giovani sportivi, anziani e ragazzi con disabilità. I volontari saranno distribuiti in numerose realtà del territorio

Sono entrati in servizio il 18 settembre 2026 i 43 operatori volontari coinvolti nei progetti di Servizio Civile Universale promossi dalla Scuola G.O. Bufalini.

Per i prossimi dodici mesi saranno impegnati in tre diversi percorsi, pensati per rispondere ai bisogni di fasce differenti della comunità: giovani sportivi, anziani e bambini e ragazzi con disabilità.

Il primo progetto, “Food Lab Junior – Sperimenta il futuro dell’alimentazione sportiva”, porterà i volontari all’interno di società sportive, scuole e doposcuola con l’obiettivo di promuovere una corretta alimentazione tra i giovani atleti e sensibilizzare sull’uso consapevole di integratori e sostanze dopanti.

Il secondo, “Food Lab Senior – Innovazione e benessere alimentare per la terza età”, sarà invece rivolto agli ospiti di strutture socio-assistenziali, residenze, centri diurni e comunità alloggio. Al centro l’educazione alimentare, la prevenzione della fragilità e il valore del cibo anche come momento di relazione.

Con “Mi metto in gioco”, infine, i volontari opereranno in associazioni sportive e scuole, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico di Perugia, per favorire l’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità attraverso lo sport.

Numerosi gli enti di accoglienza coinvolti, tra cui ASD Junior Castello, Atletica Libertas, AC Città di Castello, Pallavolo Trestina, Tiferno Pallacanestro, Madonna del Latte, Città di Castello Rugby, Virtus San Giustino, Vis Foligno e diverse cooperative e strutture del territorio.

Gli operatori volontari non sostituiranno il personale delle realtà ospitanti, ma lo affiancheranno nelle attività, nei laboratori e nella raccolta dei bisogni, sotto la guida degli Operatori Locali di Progetto.

Per i 43 giovani si apre così un anno di esperienza sul campo, utile sia per il territorio sia per la costruzione di nuove competenze da spendere nel proprio percorso formativo e professionale.