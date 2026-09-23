Città di Castello, Torre Civica illuminata di rosso il 26 settembre per la campagna “Nuclear Experience” contro le armi nucleari

Il 26 settembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari. La Croce Rossa Italiana, insieme all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), svolgerà una campagna di sensibilizzazione “Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo Nucleare” per ribadire l’importanza di un mondo libero dalla minaccia esistenziale delle armi nucleari.

Sia la storia che la scienza hanno dimostrato che qualsiasi impiego di armi nucleari può avere conseguenze umanitarie ed ambientali catastrofiche, alle quali nessuno stato o organizzazione internazionale sarebbe in grado di rispondere. Oggi purtroppo stiamo assistendo ad un pericoloso allontanamento dall’obiettivo del disarmo nucleare e ci troviamo sempre più di fronte al rischio di un nuovo utilizzo di queste armi con livelli simili a quelli vissuti durante la guerra fredda.

Per mantenere alta l’attenzione su questo tema assieme all’Amministrazione Comunale di Città di Castello, il 26 settembre illumineremo di Rosso la Torre Civica, per creare la consapevolezza nella società civile che l’uso di tali armi creerebbe effetti umanitari e ambientali devastanti e promuovere la ratifica del Trattato di proibizione (TPNW) da parte dell’Italia.