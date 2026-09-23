Città di Castello, lavori in via Morandi: strada chiusa da venerdì 25 a sabato 26 settembre tra le rotonde Levi Montalcini e Teresa Noce

Per consentire la riasfaltatura della carreggiata e alcuni lavori sulla rete del metano, via Morandi sarà completamente chiusa al traffico veicolare dalle ore 18.30 di venerdì 25 settembre alle ore 08.00 di sabato 26 settembre (e comunque fino al termine delle opere previste) nel tratto compreso tra la rotatoria Rita Levi Montalcini e la rotatoria Teresa Noce. A stabilirlo è l’ordinanza che il comando della Polizia Locale di Città di Castello ha emesso per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria programmati dal Servizio Viabilità del Comune. L’intervento riguarderà, nel dettaglio, il rifacimento della pavimentazione bitumata della rotatoria Teresa Noce e della relativa segnaletica orizzontale, nonché la rimozione della valvola del gas metano e del pozzetto presente all’uscita del parco commerciale posto sulla destra della carreggiata in direzione nord.