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Città di Castello, il centrodestra porta in piazza il questionario sui rifiuti: focus su Belladanza, Tari e termovalorizzatore

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Sabato 26 settembre gazebo in piazza Matteotti. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedono ai cittadini di esprimersi su raccolta, costi e futuro degli impiantiĺ

CITTÀ DI CASTELLO – Belladanza, raccolta dei rifiuti, Tari e termovalorizzatore. Il centrodestra tifernate prova a portare il confronto fuori dalle sedi della politica e direttamente tra i cittadini.

L’appuntamento è per sabato 26 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza Matteotti, dove Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia organizzeranno un gazebo dedicato ai temi ambientali e alla gestione dei rifiuti.

Al centro dell’iniziativa ci sarà un questionario attraverso il quale i cittadini potranno esprimere la propria opinione su alcune questioni che negli ultimi mesi sono entrate con sempre maggiore forza nel dibattito politico locale: il futuro della discarica di Belladanza, la qualità del servizio di raccolta, la differenziata, il peso della Tari e l’ipotesi della realizzazione di un termovalorizzatore in Umbria.

L’obiettivo dichiarato dai tre partiti è raccogliere indicazioni direttamente dalla città, cercando di capire quali siano le priorità maggiormente sentite da famiglie e imprese.

«Abbiamo scelto di partire dall’ascolto – spiegano i rappresentanti del centrodestra – perché su temi così importanti è fondamentale conoscere direttamente il punto di vista dei cittadini. La gestione dei rifiuti riguarda quotidianamente famiglie e imprese e incide sia sulla qualità dei servizi sia sui costi sostenuti».

Nel questionario sarà possibile indicare anche quale dovrebbe essere, secondo chi parteciperà alla consultazione, la priorità da affrontare: dalla riduzione della Tari al miglioramento della raccolta e delle modalità di gestione dei rifiuti, fino alla realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e il recupero.

Una consultazione che il centrodestra intende utilizzare anche per alimentare il confronto politico in vista delle prossime scelte che interesseranno Città di Castello e, più in generale, il sistema regionale dei rifiuti.

«Non vogliamo limitarci a discutere di rifiuti nelle sedi politiche – proseguono Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – ma raccogliere opinioni, osservazioni e sensibilità diverse. I risultati della consultazione rappresenteranno uno strumento utile per individuare le questioni che i cittadini ritengono più urgenti».

L’iniziativa è firmata da Giorgio Baglioni, segretario comunale della Lega, Tommaso Campagni, segretario comunale di Forza Italia, e Francesco Algeri Rignanese, coordinatore di Fratelli d’Italia a Città di Castello.

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