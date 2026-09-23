Umbertide, il professor Alessandro Barbero ospite al Campus Da Vinci: Aula Magna gremita di studenti

Questa mattina, mercoledì 23 settembre, il Campus da Vinci ha avuto l’onore di ospitare il professor Alessandro Barbero per un incontro speciale con studenti e docenti.

L’incontro, svoltosi nell’Aula Magna, è stato curato dal Dipartimento di Lettere. La sala era gremita di studenti desiderosi di conoscere il professor Barbero.

Il Sindaco di Umbertide Luca Carizia ha portato il proprio saluto istituzionale e quello dell’intera comunità umbertidese al professor Barbero, ringraziando il Dirigente Scolastico Prof. Fabrizio Biscialo, la Prof.ssa Martina Marcucci e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un incontro che onora la nostra comunità e la nostra città.