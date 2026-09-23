Search
EventiIn evidenzaUmbertide

Umbertide, il professor Alessandro Barbero ospite al Campus Da Vinci: Aula Magna gremita di studenti

Data:

Questa mattina, mercoledì 23 settembre, il Campus da Vinci ha avuto l’onore di ospitare il professor Alessandro Barbero per un incontro speciale con studenti e docenti.

L’incontro, svoltosi nell’Aula Magna, è stato curato dal Dipartimento di Lettere. La sala era gremita di studenti desiderosi di conoscere il professor Barbero.

Il Sindaco di Umbertide Luca Carizia ha portato il proprio saluto istituzionale e quello dell’intera comunità umbertidese al professor Barbero, ringraziando il Dirigente Scolastico Prof. Fabrizio Biscialo, la Prof.ssa Martina Marcucci e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un incontro che onora la nostra comunità e la nostra città.

Commenti
Previous article
Sviluppo economico in Toscana, a Empoli confronto con Barnini e Marras

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Sviluppo economico in Toscana, a Empoli confronto con Barnini e Marras

Redazione Redazione -
Giovedì 24 settembre all’Auditorium SeSa l’iniziativa promossa dal gruppo...

Università, Petrucci (FdI) sugli alloggi: «Quasi la metà degli studenti ospitati è extra-Ue»

Redazione Redazione -
Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede nuovi criteri per...

Sansepolcro, Medaglie d’Onore alla memoria di Mario Betti e Aldo Piccini

Redazione Redazione -
La consegna in Prefettura ad Arezzo durante la Giornata...

Città di Castello, Torre Civica illuminata di rosso il 26 settembre per la campagna “Nuclear Experience” contro le armi nucleari

Redazione Redazione -
Il 26 settembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Sviluppo economico in Toscana, a Empoli confronto con Barnini e Marras

Consiglio regionale 0
Giovedì 24 settembre all’Auditorium SeSa l’iniziativa promossa dal gruppo...

© 2024 Primo Piano Notizie