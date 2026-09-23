Sviluppo economico in Toscana, a Empoli confronto con Barnini e Marras

Giovedì 24 settembre all’Auditorium SeSa l’iniziativa promossa dal gruppo PD in Consiglio regionale. Al centro prospettive dell’economia toscana, imprese e nuovo Piano regionale di sviluppo

EMPOLI – Imprese, sviluppo economico, prospettive del sistema produttivo e priorità della programmazione regionale. Saranno questi i temi al centro dell’iniziativa “Politiche per lo sviluppo economico e industriale in Toscana”, in programma giovedì 24 settembre, a partire dalle 11, all’Auditorium SeSa di Empoli.

L’appuntamento è promosso dal gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Toscana e sarà aperto alle imprese del territorio e alle associazioni di categoria.

L’obiettivo è mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, mondo produttivo e rappresentanze economiche per discutere della situazione dell’economia regionale, con un’attenzione particolare alle esigenze e alle prospettive dell’Empolese Valdelsa.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche delle priorità del nuovo Piano regionale di sviluppo e delle politiche che potranno accompagnare le imprese toscane nei prossimi anni.

Ad aprire il confronto sarà il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi. Interverranno poi Nicola Sciclone, direttore di IRPET, Brenda Barnini, consigliera regionale del Partito Democratico e presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale del Consiglio regionale, e Leonardo Marras, assessore regionale alle Attività produttive, Turismo e Agricoltura.

Una parte dell’iniziativa sarà lasciata direttamente alle associazioni di categoria, alle imprese e ai partecipanti, che potranno intervenire nel dibattito e sottoporre questioni e proposte ai relatori.

L’incontro di Empoli punta dunque a costruire un confronto diretto tra Regione e sistema economico in una fase nella quale competitività, investimenti, innovazione e sostegno al tessuto produttivo restano temi centrali nell’agenda toscana.