Il sogno di Lorenzo Giustini arriva a Palazzo Cesaroni: la Regione sostiene il giovane artista di San Giustino che vuole realizzare il suo primo film

Il 19enne designer e aspirante regista ha incontrato la presidente Stefania Proietti. Dalle magliette nate per i compagni di scuola al progetto cinematografico ispirato al mondo fantastico di Benny

Un sogno nato tra i banchi di scuola e diventato, giorno dopo giorno, un progetto capace di coinvolgere un intero territorio. È la storia di Lorenzo Giustini, 19 anni di San Giustino, giovane designer e aspirante regista che ieri ha incontrato a Palazzo Cesaroni la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

Un incontro nel quale Lorenzo ha raccontato il suo percorso e la sua idea: trasformare la propria creatività in un film, costruendo passo dopo passo le risorse necessarie attraverso la vendita delle sue originali t-shirt, disegnate con i personaggi del suo universo fantastico.

Ad accompagnarlo la sua famiglia, il sindaco di San Giustino Stefano Veschi, il vicesindaco Sara Marzà, l’assessore Enzo Franchi e l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Città di Castello Benedetta Calagreti.

Lorenzo si è presentato indossando una delle sue magliette colorate, quelle che raccontano il mondo di Benny, il personaggio nato dalla sua fantasia e protagonista del progetto “Benny Playland”, un videogioco popolato da tanti personaggi creati dal giovane artista.

Un percorso iniziato quasi per gioco: Lorenzo aveva realizzato alcune magliette per regalarle ai compagni di classe in occasione dell’esame di maturità. Da quella prima idea è nata una vera e propria iniziativa di raccolta fondi attraverso il sito “Loryverse”, con l’obiettivo di finanziare la produzione del suo primo film, ispirato alla passione per il cinema e al suo grande punto di riferimento, Steven Spielberg.

La presidente della Regione Umbria ha voluto indossare la t-shirt simbolo del progetto, come segnale di vicinanza delle istituzioni al percorso di Lorenzo.

“La storia di Lorenzo è una lezione di vita per tutti noi e un orgoglio per l’Umbria – ha dichiarato Stefania Proietti –. La sua determinazione dimostra quanto sia importante creare le condizioni affinché ogni ragazza e ogni ragazzo possa esprimere pienamente i propri talenti e inseguire le proprie passioni”.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato anche il valore della rete che si è creata intorno al giovane artista: dai Comuni di San Giustino e Città di Castello alle realtà educative e riabilitative che lo accompagnano, fino al sostegno arrivato anche dal mondo dello spettacolo, con Elio che nei giorni scorsi ha indossato la maglietta di Lorenzo durante il Festival delle Nazioni.

Un progetto che unisce creatività, inclusione e capacità di trasformare una passione personale in un obiettivo condiviso.

Lorenzo, accompagnato dai genitori Anna Maria e Luca, continua così a lavorare al suo sogno: portare sul grande schermo il mondo nato dalla sua immaginazione.

“A Lorenzo auguro di continuare a disegnare, inventare e creare – ha concluso la presidente Proietti – senza smettere mai di credere nel suo sogno”.

Un sogno che oggi, grazie alla forza delle idee e al sostegno di una comunità intera, sembra un po’ più vicino.