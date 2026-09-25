Centenario Fo, Patto Avanti: “Con le mostre “Dario Fo pittore” Umbria protagonista nel mondo”

Perugia, 25 settembre 2026 – “Con l’inaugurazione delle mostre eugubine del progetto “Dario Fo Pittore”, attraverso il quale la Regione e la Fondazione Fo Rame vogliono celebrare l’illustre Premio Nobel, entrano nel vivo le attività organizzate per il centenario della nascita dell’artista con l’Umbria che diventa protagonista nel mondo. Il progetto di celebrazione del Centenario di Fo è di rilevanza internazionale e vede l’Umbria in prima linea, perché ha scelto giustamente di crederci visto il valore di Fo per la cultura moderna e perché l’Umbria era, ed è, un luogo del cuore per la famiglia Fo Rame. Quattro mostre in tre città, nella splendida Rocca Albornoz di Spoleto, a Palazzo della Penna di Perugia, e poi da oggi nella Sala dell’Arengo di Palazzo dei Consoli e a Palazzo Ducale di Gubbio. Un format che evidenza come l’eredità di Dario e Franca sia diffusa sul territorio umbro. Si tratta di una serie di mostre così coinvolgenti che rendono l’idea di quanto il Premio Nobel fosse poi poliedrico, essendo un pensatore, un attivista, uno scrittore, un autore e un attore. Ringraziamo dunque la presidente della Regione Stefania Proietti e il vicepresidente Tommaso Bori che hanno creduto nell’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Fo Rame ETS, con il Comitato nazionale per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita di Dario Fo, istituito dal ministero della Cultura presso la direzione generale Biblioteche e istituti culturali. Gli eventi andranno avanti, con l’Umbria che contribuirà, ancora una volta, a scrivere una parte della storia della cultura italiana”.

Così in una nota i partiti del “Patto avanti”.