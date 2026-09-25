Search
EventiIn evidenzaUmbertide

Umbertide, “Tra Torri e Cantine”: trekking tra borghi, storia e sapori del territorio

Data:

Domenica 27 settembre una passeggiata tra torri di avvistamento, antichi borghi e vigneti con degustazione finale alla Cantina Blasi

Un percorso tra natura, storia ed eccellenze enogastronomiche per salutare il mese di settembre a Umbertide.

È l’iniziativa “Tra Torri e Cantine”, organizzata da Swanzy Beer Food Explorer con il patrocinio del Comune di Umbertide, in programma domenica 27 settembre 2026.

I partecipanti saranno accompagnati in un itinerario alla scoperta del territorio, tra torri di avvistamento, antichi borghi e vigneti, con un percorso pensato per unire il piacere del cammino alla valorizzazione delle produzioni locali.

Il ritrovo è previsto alle ore 14.00 (il punto preciso sarà comunicato al gruppo degli iscritti).

Il percorso prevede circa 9 chilometri di camminata con un dislivello di 300 metri.

Al termine dell’escursione è prevista una merenda con degustazione presso la Cantina Blasi, occasione per conoscere e assaporare le eccellenze del territorio.

Ai partecipanti sono consigliati:

  • scarpe da trekking;
  • almeno 1,5 litri di acqua;
  • snack facilmente digeribili.

La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al numero 331 7486449 (Simone).

Commenti
Previous article
Sansepolcro, torna la Gran Fondo degli Appennini: domenica 27 settembre in sella tra Valtiberina e Appennino toscano
Next article
Miki, Fabrizio e quella squadra dove il canestro più importante è stare insieme

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Miki, Fabrizio e quella squadra dove il canestro più importante è stare insieme

Redazione Redazione -
Il 3 e 4 ottobre Sansepolcro ospita il torneo...

Sansepolcro, torna la Gran Fondo degli Appennini: domenica 27 settembre in sella tra Valtiberina e Appennino toscano

Redazione Redazione -
Due percorsi da 68 e 98 chilometri per gli...

Umbertide, all’Eremo di Montecorona la Giornata Europea del Patrimonio dedicata ai lavori di restauro

Redazione Redazione -
Sabato 26 settembre la presentazione degli interventi realizzati con...

Montone, la Sagra Musicale Umbra porta la grande tradizione organistica a San Fedele

Redazione Redazione -
Sabato 3 ottobre alle 18 l’appuntamento con Giulia Maria...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Miki, Fabrizio e quella squadra dove il canestro più importante è stare insieme

Basket 0
Il 3 e 4 ottobre Sansepolcro ospita il torneo...

© 2024 Primo Piano Notizie