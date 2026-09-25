Umbertide, “Tra Torri e Cantine”: trekking tra borghi, storia e sapori del territorio

Domenica 27 settembre una passeggiata tra torri di avvistamento, antichi borghi e vigneti con degustazione finale alla Cantina Blasi
Un percorso tra natura, storia ed eccellenze enogastronomiche per salutare il mese di settembre a Umbertide.
È l’iniziativa “Tra Torri e Cantine”, organizzata da Swanzy Beer Food Explorer con il patrocinio del Comune di Umbertide, in programma domenica 27 settembre 2026.
I partecipanti saranno accompagnati in un itinerario alla scoperta del territorio, tra torri di avvistamento, antichi borghi e vigneti, con un percorso pensato per unire il piacere del cammino alla valorizzazione delle produzioni locali.
Il ritrovo è previsto alle ore 14.00 (il punto preciso sarà comunicato al gruppo degli iscritti).
Il percorso prevede circa 9 chilometri di camminata con un dislivello di 300 metri.
Al termine dell’escursione è prevista una merenda con degustazione presso la Cantina Blasi, occasione per conoscere e assaporare le eccellenze del territorio.
Ai partecipanti sono consigliati:
- scarpe da trekking;
- almeno 1,5 litri di acqua;
- snack facilmente digeribili.
La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al numero 331 7486449 (Simone).