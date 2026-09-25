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Città di Castello, successo per il primo incontro dei corsi di formazione sulle chiese storiche

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L’architetto Francesco Rosi ha guidato i partecipanti alla scoperta della Chiesa di Santo Spirito. Il 7 ottobre il prossimo appuntamento dedicato al patrimonio librario e archivistico

Grande partecipazione per il primo appuntamento dei Corsi di Formazione 2026 promossi dall’Associazione Chiese Storiche.

L’incontro, dedicato a “La Chiesa di Santo Spirito”, ha visto protagonista l’architetto Francesco Rosi, che ha accompagnato i partecipanti in un percorso tra storia, architettura e trasformazioni del quartiere e della città nel corso del tempo.

Un approfondimento molto apprezzato dal pubblico presente, che ha permesso di conoscere non solo le caratteristiche artistiche e architettoniche dell’edificio religioso, ma anche il contesto storico e urbano nel quale si inserisce.

Il ciclo di formazione proseguirà con il prossimo appuntamento in programma mercoledì 7 ottobre, dedicato a “Interventi di recupero del patrimonio librario ed archivistico”.

Per iscriversi ai prossimi incontri è possibile contattare:
📩 associazione@chiesestoriche.it

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