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Città di Castello, all’Unitre torna il cinema del Neorealismo: al via il nuovo anno accademico

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Aperte le iscrizioni all’Anno Accademico 2026-2027. Dal 1° ottobre un ciclo di incontri e proiezioni dedicato alla grande stagione cinematografica italiana

Sono ancora aperte le iscrizioni al nuovo Anno Accademico 2026-2027 dell’Unitre di Città di Castello APS, che sarà inaugurato ufficialmente sabato 3 ottobre.

Le lezioni del primo quadrimestre prenderanno il via la settimana successiva, mentre le tradizionali “Lezioni del giovedì”, in programma alle ore 16, inizieranno con un percorso dedicato al cinema italiano e in particolare alla stagione del Neorealismo.

Il ciclo prevede tre incontri di approfondimento nella sede Unitre di Città di Castello, ai quali seguirà una rassegna cinematografica al Nuovo Cinema Castello con la proiezione di cinque film considerati rappresentativi di questo importante filone.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 1 ottobre alle ore 16 con la presidente dell’Unitre, professoressa Nadia Marconi, che terrà la relazione dal titolo “L’esplosione del Neorealismo”.

Seguiranno:

  • giovedì 8 ottobre – “Il cinema del Neorealismo”, con la dottoressa Elena Giogli;
  • giovedì 15 ottobre – “I film del Neorealismo”, con il dottor Mauro Silvestrini.

Il percorso proseguirà con le proiezioni al Nuovo Cinema Castello, sempre alle ore 16:

  • 21 ottobreRoma città aperta;
  • 28 ottobrePaisà;
  • 4 novembreSciuscià;
  • 11 novembreAnni difficili;
  • 18 novembreUmberto D.

Un itinerario tra storia, cinema e cultura per approfondire una delle stagioni più significative della cinematografia italiana e internazionale.

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