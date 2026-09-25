Città di Castello, al via la quarta edizione del “Circolo della Poesia” con Angela Ambrosini

Grande partecipazione al Circolo Tifernate per la presentazione di “Miniature Haiku”. Il prossimo appuntamento il 1° ottobre con Paolo Micheli

È partita con grande partecipazione la quarta edizione del “Circolo della Poesia” organizzata dal Circolo Tifernate, Accademia degli Illuminati, in collaborazione con il Comune di Città di Castello – Assessorato alle Politiche culturali e con il patrocinio della Regione Umbria – Assemblea legislativa.

Il primo appuntamento si è svolto giovedì 24 settembre alle ore 18.30 e ha avuto come protagonista la poetessa Angela Ambrosini, autrice della silloge “Miniature Haiku – La poesia in miniatura” pubblicata da LuoghInteriori Editore.

La presentazione, ospitata nelle sale del Circolo Tifernate, è stata introdotta dal presidente Gregorio Anastasi, alla presenza del vicepresidente Pietro Paolieri, del segretario Gabriele Tasegian, del consigliere Marco Carbini e di numerosi soci.

Ad accompagnare la serata sono stati i dialoghi del professor Marco Moschini, ordinario di Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Perugia, e le musiche di Luca Girelli, compositore e insegnante, che ha proposto una performance pensata come esperienza sonora contemplativa e introspettiva.

La curatrice della rassegna, Catia Cecchetti, ha sottolineato le novità di questa quarta edizione, caratterizzata dall’apertura verso altri territori con l’obiettivo di creare una rete culturale più ampia tra Umbria, Toscana e Marche.

Angela Ambrosini, laureata in Lingua e Letteratura Spagnola, poetessa, narratrice, saggista e traduttrice, ha raccontato la genesi della sua opera e il legame con la tradizione orientale dell’haiku, forma poetica che nella sua essenzialità riesce a esprimere il rapporto tra tempo, natura e dimensione interiore.

Nel corso dell’incontro il professor Moschini ha approfondito il valore della raccolta, richiamando anche la prefazione di Dante Maffia, che ha definito gli haiku della poetessa una voce autentica, capace di utilizzare il patrimonio della cultura giapponese attraverso semplicità e profondità.

La serata ha visto anche la presenza di numerosi studenti del Liceo Statale “Plinio il Giovane”, coinvolti nel progetto realizzato grazie all’intesa con la dirigente Marta Boriosi e al contributo della professoressa Federica Gildoni.

Il prossimo appuntamento del Circolo della Poesia è in programma giovedì 1 ottobre alle ore 21 con Paolo Micheli, presidente della Sezione penale della Corte d’Appello di Perugia, che sarà presente in veste di autore e compositore con lo spettacolo “Damoje ancora ‘n verso… e un po’ di musica”.

Un viaggio tra sonetti romaneschi, testi inediti e canzoni, condotto dal giornalista Massimo Zangarelli.

Per partecipare è consigliata la prenotazione, considerato il numero limitato di posti:

📩 ilcircolodellapoesia@circolotifernate.it

☎️ 339 7203829