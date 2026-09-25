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Sansepolcro, completate le finiture della nuova ciclopedonale del Trebbio

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Posata la staccionata lungo il percorso a pochi giorni dall’inaugurazione dell’infrastruttura

A pochi giorni dall’inaugurazione della nuova ciclopedonale del Trebbio, sono state completate anche le ultime opere di finitura previste lungo il percorso.

L’intervento ha riguardato in particolare la posa della staccionata, elemento che completa e valorizza la nuova infrastruttura, rendendola maggiormente integrata nel contesto circostante.

Un ulteriore tassello per migliorare la fruibilità del percorso dedicato a pedoni e ciclisti, che rappresenta un nuovo spazio di collegamento e mobilità sostenibile per il territorio di Sansepolcro.

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