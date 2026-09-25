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Città di Castello, la maggioranza apre una nuova fase politica dopo la scelta di Secondi di non ricandidarsi

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Le forze politiche della coalizione di maggioranza commentano la decisione del sindaco Luca Secondi di non presentarsi alle prossime elezioni e tracciano un bilancio dell’esperienza amministrativa, rivendicando il lavoro svolto e aprendo il confronto sul futuro della città. Di seguito la nota integrale diffusa dalla coalizione.

Sotto il testo integrale della Nota delle forze politiche della coalizione di maggioranza Comune di Città di Castello

“L’incontro con le forze politiche di centrosinistra di maggioranza con il sindaco Luca Secondi è stato un momento in cui si è fatta una analisi a seguito della scelta personale di Luca Secondi di non ricandidarsi. In questa occasione si è condiviso un giudizio positivo sugli obiettivi di mandato raggiunti sia sul piano dell’imponente piano di investimenti realizzato e quello predisposto in prospettiva e già finanziato. Una pianificazione urbanistica che ha dato soluzioni a diverse criticità del capoluogo e soprattutto dato il via ad importanti progettualità economiche del territorio. Sul piano dei servizi si è dato atto dell’elevato livello raggiunto in ambito sociale ,scolastico e culturale portando la nostra realtà spesso a essere punto di riferimento sul piano regionale”. Questo il commento delle forze politiche della coalizione di maggioranza Comune di Città di Castello.
“Da ora si apre una nuova fase politica – concludono – che mette in eredità tale esperienza di governo e quella della tradizione di centrosinistra per aprirsi a tutte quelle forze progressiste, riformiste e civiche che vorranno costruire un solido programma che affronti le nuove sfide che la nostra comunità dovrà affrontare, le sfide della giustizia sociale come faro di riferimento nel costante impegno nella crescita economica, sociale e culturale della nostra realtà. Una apertura senza veti ma con un reciproco rispetto che punta a dare una risposta concreta ed affidabile.”


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