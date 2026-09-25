Città di Castello, via libera alla messa in sicurezza della SR 221 a Lerchi

Il consiglio comunale approva la mozione di Valerio Mancini (Lega) emendata dall’assessore Braccalenti: previsto il confronto con la Provincia per illuminazione e sicurezza degli attraversamenti

Il consiglio comunale di Città di Castello ha approvato la mozione per la messa in sicurezza della strada regionale 221 a Lerchi, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali e all’illuminazione del tratto urbano.

L’atto, presentato dal capogruppo della Lega Valerio Mancini e successivamente emendato dall’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti, impegna l’amministrazione comunale a collaborare con la Provincia di Perugia, ente competente sulla strada regionale, per individuare soluzioni tecniche condivise.

La mozione è stata approvata a maggioranza con il voto favorevole di PD, PSI, Fabio Bellucci (Lista Civica Luca Secondi Sindaco), Castello Cambia, Fratelli d’Italia, Castello Civica, Lega e Unione Civica Tiferno. Astenuti Rosanna Sabba e Claudio Serafini della Lista Civica Luca Secondi Sindaco.

Tra gli interventi indicati figurano:

la valutazione di segnaletica luminosa sulla superficie stradale per rendere più visibili carreggiata e attraversamenti pedonali;

per rendere più visibili carreggiata e attraversamenti pedonali; il potenziamento dell’ illuminazione pubblica aerea nel tratto urbano di Lerchi;

nel tratto urbano di Lerchi; l’utilizzo, per quanto possibile, delle risorse derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada;

una relazione nella commissione consiliare competente entro 90 giorni sull’eventuale piano tecnico e sui tempi di attuazione.

Nel dibattito il consigliere Mancini ha evidenziato le criticità della frazione, richiamando il traffico pesante lungo la SR 221, i problemi legati alla velocità dei veicoli soprattutto nelle ore serali e i rischi connessi a condizioni meteorologiche come gelate e allagamenti.

Mancini ha inoltre ricordato la mancata realizzazione, finora, della variante stradale prevista dal PRG per consentire al traffico pesante di evitare l’abitato di Lerchi.

L’assessore Braccalenti ha accolto la proposta, sottolineando però la necessità di coinvolgere la Provincia di Perugia per definire gli interventi più adeguati, vista la competenza dell’ente sulla strada regionale.

«È opportuno che le valutazioni sulle soluzioni tecniche più adeguate vengano verificate attraverso un confronto con l’ente gestore – ha spiegato Braccalenti – per arrivare a una visione condivisa degli interventi».

L’assessore ha ricordato anche che l’illuminazione pubblica nel tratto centrale di Lerchi è già stata oggetto di un precedente potenziamento, ma ha confermato la disponibilità dell’amministrazione a valutare ulteriori miglioramenti.

Tra le ipotesi emerse anche quella di un semaforo a chiamata per gli attraversamenti pedonali, proposta sulla quale Braccalenti ha invitato a valutare attentamente gli aspetti tecnici legati alla conformazione della strada.