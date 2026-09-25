Sicurezza e legalità in Umbria: uno “scudo” di competenza con l’ex Sovrintendente Stefano Alunni

Trentaquattro anni in divisa, dalla Squadra Volante alla Procura fino al Gabinetto del Questore: il volto storico della Polizia di Stato assume la guida del Dipartimento regionale. In squadra anche Pagliaro (ex 112) e Bottini

(Perugia) Sul fronte della sicurezza e del contrasto alla microcriminalità, il dibattito politico abbandona gli slogan e punta dritto sulla competenza sul campo. Futuro Nazionale Umbria assegna la guida del Dipartimento regionale “Sicurezza, Legalità e Polizia Locale” a Stefano Alunni, ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato e figura storicamente legata alle istituzioni e al territorio perugino.

Si tratta di un innesto tecnico di primissimo piano, pensato per affidare un settore nevralgico ed esposto alle istanze dei cittadini a chi ha vissuto in prima persona, per oltre trentatré anni, le dinamiche operative e giudiziarie della pubblica sicurezza in Umbria.

Dalla strada alla Procura: 34 anni al servizio dello Stato. Il curriculum operativo di Stefano Alunni ripercorre la storia recente della sicurezza perugina. Entrato nei ruoli della Polizia di Stato il 1° febbraio 1989, Alunni ha mosso i primi passi nei reparti a diretto contatto con il territorio: dai servizi di ordine pubblico alla Squadra Volante, fino alle vigilanze fisse e mobili.

La svolta investigativa arriva nel 2000 con il trasferimento alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Perugia. Per sedici anni, fino al 2016, ha operato come Ufficiale di P.G. alle dirette dipendenze del Procuratore Capo, lavorando su fascicoli d’indagine complessi e delicati.

Nel 2016 il rientro in Questura con un ruolo di altissima responsabilità istituzionale: Responsabile della Segreteria del Questore all’interno dell’Ufficio di Gabinetto, incarico mantenuto fino al collocamento a riposo avvenuto il 1° novembre 2023.

Un’esperienza tecnica al servizio delle Polizie Locali

Svestita la divisa per raggiunti limiti di età, Alunni intende mettersi a disposizione della comunità traducendo il proprio bagaglio analitico in proposte concrete per le politiche regionali. L’obiettivo del Dipartimento sarà quello di coordinare il lavoro delle Polizie Locali umbre, rafforzando il raccordo tra le amministrazioni comunali, le forze dell’ordine statali e la cittadinanza.

Ad affiancare Alunni in questo nuovo percorso politico-amministrativo ci saranno altri profili di comprovata caratura tecnica: Riccardo Pagliaro, ex responsabile del servizio 112 e coordinatore dello Sportello del Cittadino di Futuro Nazionale Umbria. Francesco Bottini: ex appartenente ai ruoli della Pubblica Sicurezza. Un gruppo di lavoro composto da professionisti del settore che promette un approccio pragmatico, lontano dalle speculazioni ideologiche e focalizzato sulla prevenzione e sul coordinamento della sicurezza urbana.