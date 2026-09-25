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Atletica Libertas Città di Castello e Liceo Plinio insieme contro bullismo e cyberbullismo

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Lo sport entra a scuola con un progetto dedicato ai giovani e alla prevenzione dei fenomeni di disagio

L’Atletica Libertas Città di Castello continua il proprio impegno accanto al mondo della scuola con un progetto dedicato alla sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo.

La società sportiva ha collaborato con il Liceo “Plinio il Giovane” di Città di Castello nell’ambito dell’iniziativa coordinata dalla professoressa Laura Guerrini, con l’obiettivo di promuovere tra gli studenti consapevolezza, rispetto e attenzione nelle relazioni quotidiane.

Un percorso che conferma il ruolo dello sport non solo come attività agonistica, ma anche come strumento educativo e di crescita, capace di trasmettere valori come collaborazione, inclusione e responsabilità.

Per l’Atletica Libertas il rapporto con le scuole rappresenta un elemento importante della propria attività, attraverso iniziative che avvicinano i giovani allo sport e affrontano tematiche sociali di grande attualità.

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