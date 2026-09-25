Ferrovia Centrale Umbra, al via il rinnovo della tratta Città di Castello-Sansepolcro

Entra nella fase operativa il cantiere sui 17 chilometri di linea tra Umbria e Toscana. De Rebotti: “Un lavoro che richiede il coordinamento tra territori e istituzioni”

Il programma di interventi per il rinnovo della tratta ferroviaria Città di Castello-Sansepolcro entra nella fase operativa. I lavori riguardano 17 chilometri di linea tra Umbria e Toscana e rappresentano un nuovo passo nel più ampio progetto di ammodernamento della Ferrovia Centrale Umbra.

Gli interventi, finanziati nell’ambito della programmazione Fsc 2021-2027 e realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, sono stati definiti nel cronoprogramma aggiornato trasmesso da RFI alla Regione Umbria dopo l’incontro del 3 settembre tra l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Francesco De Rebotti e l’azienda.

Le prime attività sono già iniziate: dal 7 settembre sono in corso la pulizia della vegetazione e lo scarico delle rotaie. Dal 14 settembre al 1° dicembre è prevista la demolizione del vecchio binario, seguita dalle operazioni di scavo e dalla posa del primo strato di pietrisco.

La posa del nuovo binario è programmata dal 7 novembre 2026 al 14 gennaio 2027, mentre fino al 15 febbraio saranno completate le attività di regolazione delle rotaie e le opere finali. Nel giugno 2027 è previsto inoltre l’intervento sui deviatoi della stazione di Sansepolcro.

Il rinnovo dell’armamento ferroviario sarà accompagnato da una serie di interventi sulle opere civili lungo la tratta.

Il primo cantiere partirà il 1° ottobre 2026 con i lavori sul ponte del torrente Regnano, al chilometro 27+853, previsti fino a ottobre 2027. Nel 2027 saranno interessati anche il sottovia al chilometro 35+365, il ponte al chilometro 32+559, il ponte sul torrente Cavaglione, il ponte in ferro sul torrente Vertola e i marciapiedi della stazione di Selci Lama.

Da giugno 2027 partiranno gli interventi sul ponte del canale del Mulino, mentre da ottobre 2027 saranno interessati i marciapiedi della stazione di Sansepolcro. L’ultimo intervento previsto, relativo al torrente Cavaglione, dovrebbe concludersi nell’ottobre 2028.

Il programma comprende anche gli interventi sul segnalamento, sulla trazione elettrica e sugli impianti energetici, che saranno avviati successivamente al completamento delle opere civili e ferroviarie.

Particolare attenzione sarà dedicata al coordinamento con la Regione Toscana, considerando che parte della tratta attraversa il territorio regionale toscano.

«Con la tratta Città di Castello-Sansepolcro il cantiere della Ferrovia Centrale Umbra guarda oltre i confini regionali – ha dichiarato l’assessore Francesco De Rebotti –. È una linea che mette in collegamento Umbria e Toscana e richiede un lavoro costante e coordinato tra istituzioni e RFI».

«Il rinnovo dell’armamento è una fase importante di un programma molto più ampio di riqualificazione della linea – ha aggiunto De Rebotti –. L’obiettivo è completare il percorso di ammodernamento dell’infrastruttura e arrivare alla progressiva riattivazione dell’intera Ferrovia Centrale Umbra già dal 2027».

Il cronoprogramma della tratta Città di Castello-Sansepolcro si inserisce quindi nella strategia regionale per restituire al territorio una ferrovia più moderna, sicura e funzionale nei collegamenti tra Umbria e Toscana.