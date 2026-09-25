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San Giustino, contributi per i libri di testo: domande entro il 7 ottobre

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Il sostegno è rivolto agli studenti delle scuole secondarie con famiglie con ISEE fino a 15.493,71 euro

Sono ancora aperti a San Giustino i termini per presentare la richiesta di contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027.

L’agevolazione è rivolta agli studenti residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro mercoledì 7 ottobre 2026.

È possibile inviare la richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.sangiustino@postacert.umbria.it oppure consegnarla a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Piano Terra – Sportello Unico del Cittadino).

La modulistica, la documentazione necessaria e tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Giustino.

Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Scuola ai numeri:

  • 075 86184472
  • 075 86184478

Orario: lunedì-sabato dalle 8.30 alle 13.00.

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