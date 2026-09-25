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San Giustino, torna “Sapori & Mestieri – Brisce de Corposano”: tre giorni tra gusto e tradizione

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Dal 23 al 25 ottobre in viale Fabbrini la manifestazione dedicata ai sapori del territorio. Venerdì l’apertura dello stand gastronomico “Il Ristoro”

Torna a San Giustino l’appuntamento con “Sapori & Mestieri – Brisce de Corposano”, la manifestazione dedicata alle tradizioni gastronomiche e alle eccellenze del territorio.

L’edizione 2026 si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 ottobre in viale Fabbrini, presso il piazzale dell’ex stazione.

L’apertura della manifestazione è prevista per venerdì 23 ottobre alle ore 18, con l’inaugurazione dello stand gastronomico “Il Ristoro”, curato dalle associazioni Vivere in Corposano e SGS Eventi, in piazza della Stazione.

Tre giornate dedicate ai sapori locali, alla convivialità e alla valorizzazione delle tradizioni di Corposano e del territorio sangiustinese.

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