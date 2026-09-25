Sansepolcro, torna “Notturno a Sansepolcro”: quattro appuntamenti tra storia, cultura e musica

Dal 5 al 9 ottobre la XXVIII edizione della rassegna organizzata dall’associazione “Vivere a Borgo Sansepolcro”

Torna anche quest’anno “Notturno a Sansepolcro”, la rassegna culturale promossa dall’associazione “Vivere a Borgo Sansepolcro”, giunta alla sua XXVIII edizione.

Un appuntamento ormai consolidato e molto partecipato dalla comunità, che propone quattro incontri tra storia, spiritualità, attualità e musica, in programma dal 5 al 9 ottobre.

L’apertura è fissata per lunedì 5 ottobre alle ore 17 nella sala conferenze del Palazzo Vescovile. Protagonista sarà Giorgio Sacchetti, che presenterà il volume “Ribelle e fragile: Celestina Ausenda e le reti antifasciste (1936-1946)”.

Mercoledì 7 ottobre, sempre alle 17 e nella stessa sede, spazio al dialogo con frate Francesco Mori dell’Eremo di Montecasale sul tema “Il miracolo del cavolo nero e l’obbedienza in San Francesco”.

Giovedì 8 ottobre alle 17, ancora al Palazzo Vescovile, sarà ospite il giornalista e scrittore Mario Lancisi, autore del libro “Da Gandhi a Cecilia Strada, storia della disobbedienza civile”.

A chiudere l’edizione 2026 sarà un appuntamento musicale nella Cattedrale di Sansepolcro: venerdì 9 ottobre alle 21 andrà in scena “Jesus Christ Superstar”, in una particolare versione jazz con Sandro Di Pisa, Nadio Marenco e Roberto Olzer.

La rassegna è patrocinata, tra gli altri, dal Comune di Sansepolcro e dalla Regione Toscana, ed è realizzata in collaborazione con Archivio Storico Diocesano, Fidapa e associazione “Amici della Musica”.