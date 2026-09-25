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Umbertide, incidente nella notte a Niccone: muore motociclista

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Lo schianto è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri sera. Inutili i soccorsi del 118: l’uomo è deceduto sul posto. I Vigili del Fuoco hanno supportato le operazioni di rilievo e messa in sicurezza dell’area.

Tragedia nella notte lungo le strade del territorio di Umbertide. Intorno alle 22.30 di ieri, giovedì 24 settembre, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Città di Castello sono intervenuti in località Niccone per un grave incidente stradale che ha coinvolto una moto.

Secondo quanto ricostruito, il motoveicolo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe urtato un cordolo di protezione. A seguito dell’impatto il conducente è stato sbalzato fuori dalla carreggiata.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso immediato dell’uomo.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha operato nell’area dell’incidente fornendo supporto con la colonna fari, necessaria per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi e per procedere alla successiva messa in sicurezza della zona.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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