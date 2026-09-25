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Ponte San Giovanni, l’Oratorio C’Entro festeggia 30 anni: tre giorni di eventi tra memoria e futuro

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Dal 25 al 27 settembre una rassegna di incontri, spettacoli e momenti di condivisione organizzata dai giovani dell’oratorio

Trent’anni di storia, relazioni e impegno per le nuove generazioni. È il traguardo celebrato dall’Oratorio C’Entro di Ponte San Giovanni, che da venerdì 25 a domenica 27 settembre propone una tre giorni di iniziative aperte a tutta la comunità.

Un anniversario che diventa occasione per ripercorrere il cammino compiuto e guardare al futuro, attraverso momenti di confronto, cultura e spettacolo organizzati direttamente dai ragazzi dell’oratorio.

In questi tre decenni il C’Entro è diventato un punto di riferimento per il territorio, promuovendo attività e progetti dedicati ai giovani grazie alla collaborazione con enti pubblici, realtà private, cooperative e associazioni locali.

«Celebriamo trent’anni di vita, incontri, relazioni e attenzione ai giovani – spiegano gli organizzatori –. Il C’Entro è una ricchezza e una grazia per la nostra parrocchia e per il territorio: questi trent’anni non sono un punto di arrivo, ma una base solida per ripartire con ancora più vigore».

Il programma prevede diversi appuntamenti, con al centro lo spazio “INC’ONTRI”, in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre, dedicato a panel tematici, dibattiti e momenti di approfondimento con ospiti ed esperti.

Accanto alla riflessione ci saranno anche attività ricreative, giochi, spettacoli, esibizioni di giovani talenti e laboratori curati dai ragazzi dell’oratorio.

La festa sarà inoltre un’occasione per valorizzare la rete costruita negli anni con il territorio, attraverso collaborazioni con realtà del terzo settore, associazioni e istituzioni.

Tre giorni per celebrare un’esperienza nata dalla comunità e cresciuta grazie alla partecipazione di tante persone, con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni.

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