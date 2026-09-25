San Giustino, aperte le richieste per le agevolazioni sui servizi scolastici 2026/2027

Riduzioni per mensa, trasporto e rette delle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate. Domande entro il 20 ottobre
Sono aperti a San Giustino i termini per richiedere le agevolazioni sul pagamento dei servizi scolastici ed educativi per l’anno scolastico 2026/2027.
Le misure riguardano il servizio di ristorazione scolastica, il trasporto scolastico e le rette delle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate.
Possono presentare domanda i genitori di minori residenti nel Comune di San Giustino, per un solo servizio, sulla base della situazione economica familiare certificata dall’ISEE.
Le agevolazioni previste sono:
- ISEE da 0 a 4.000 euro: riduzione del 100%;
- ISEE da 4.000,01 a 7.000 euro: riduzione del 50%.
La scadenza per presentare la richiesta è fissata a martedì 20 ottobre 2026.
Le domande possono essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.sangiustino@postacert.umbria.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune (piano terra – Sportello Unico del Cittadino).
Modulistica, documentazione necessaria e informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Giustino.
Per chiarimenti è possibile contattare:
- Ufficio Scuola: 075 86184478 (lunedì-sabato 8.30-13.00)
- Ufficio Amministrativo Servizi Sociali: 075 86184476 (lunedì-sabato 8.30-13.00)