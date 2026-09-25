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San Giustino, aperte le richieste per le agevolazioni sui servizi scolastici 2026/2027

Data:

Riduzioni per mensa, trasporto e rette delle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate. Domande entro il 20 ottobre

Sono aperti a San Giustino i termini per richiedere le agevolazioni sul pagamento dei servizi scolastici ed educativi per l’anno scolastico 2026/2027.

Le misure riguardano il servizio di ristorazione scolastica, il trasporto scolastico e le rette delle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate.

Possono presentare domanda i genitori di minori residenti nel Comune di San Giustino, per un solo servizio, sulla base della situazione economica familiare certificata dall’ISEE.

Le agevolazioni previste sono:

  • ISEE da 0 a 4.000 euro: riduzione del 100%;
  • ISEE da 4.000,01 a 7.000 euro: riduzione del 50%.

La scadenza per presentare la richiesta è fissata a martedì 20 ottobre 2026.

Le domande possono essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.sangiustino@postacert.umbria.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune (piano terra – Sportello Unico del Cittadino).

Modulistica, documentazione necessaria e informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Giustino.

Per chiarimenti è possibile contattare:

  • Ufficio Scuola: 075 86184478 (lunedì-sabato 8.30-13.00)
  • Ufficio Amministrativo Servizi Sociali: 075 86184476 (lunedì-sabato 8.30-13.00)

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