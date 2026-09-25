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Città di Castello, intelligenza artificiale e democrazia: incontro con Paolo Benanti sul “potere computazionale”

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Domenica 27 settembre alla Sala Polivalente Madonna del Latte la presentazione del volume “La nuova logica del dominio”. Dialogo tra etica, tecnologia e politica

Un confronto sul futuro dell’intelligenza artificiale e sul rapporto tra tecnologia, democrazia e società. È questo il tema dell’incontro “Intelligenza Artificiale. Dibattito e presentazione del volume di Paolo Benanti La nuova logica del dominio”, in programma domenica 27 settembre alle ore 17.30 alla Sala Polivalente Madonna del Latte di Città di Castello.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Verso l’Europa e dall’Associazione Ospedale da Campo di Città di Castello, con il patrocinio del Comune di Città di Castello.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di aprire una riflessione pubblica sulle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale e sul delicato equilibrio tra etica, politica e progresso tecnologico.

Al centro dell’incontro il libro di Paolo Benanti, “La nuova logica del dominio. Potere computazionale, democrazia e condizione umana”, che analizza il ruolo crescente degli algoritmi, delle reti e dei sistemi di dati nella società contemporanea.

Secondo la prospettiva proposta dall’autore, il potere nell’era digitale non si manifesta soltanto attraverso istituzioni tradizionali, ma anche attraverso infrastrutture tecnologiche capaci di influenzare comportamenti, decisioni e informazioni.

Dopo i saluti del presidente della Fondazione Verso l’Europa Daniele Spinelli, del sindaco di Città di Castello Luca Secondi e del direttore della Scuola di Formazione Teologica “Cesare Pagani” Romano Piccinelli, sarà Franco Ciliberti dell’Associazione Ospedale da Campo ad aprire e coordinare l’incontro.

Il programma prevede il video-intervento “I.A. tema globale” dello scrittore Alessandro Aresu e, a seguire, il dialogo tra Paolo Benanti, teologo e docente universitario, e Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati.

Un confronto che metterà a dialogo la prospettiva etico-filosofica e quella politico-istituzionale sulle sfide poste dall’intelligenza artificiale.

Paolo Benanti, francescano e docente di Filosofia morale alla Luiss e di Etica della tecnologia all’Università di Seattle, è presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’informazione istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e membro dell’High-Level Advisory Body on Artificial Intelligence delle Nazioni Unite.

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