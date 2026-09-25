Perugia, revocata la licenza a un locale di Fontivegge: disposta la chiusura definitiva

Il provvedimento arriva dopo controlli e interventi delle forze dell’ordine per criticità legate all’ordine e alla sicurezza pubblica

È stata disposta la revoca della licenza con conseguente chiusura definitiva per un locale situato nella zona della stazione di Fontivegge a Perugia.

Il provvedimento è stato notificato nella giornata di ieri dal Comune di Perugia, su proposta della Prefettura di Perugia, dopo il parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 18 settembre.

La decisione si inserisce nell’ambito della collaborazione tra Comune, Prefettura e Questura di Perugia per innalzare i livelli di sicurezza nel quartiere di Fontivegge.

Secondo quanto comunicato dalle istituzioni, la revoca è stata adottata in relazione a una serie di criticità emerse nel tempo attraverso controlli coordinati effettuati da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, anche sulla base delle segnalazioni raccolte tra residenti e operatori della sicurezza.

Nel corso degli accertamenti sarebbero stati rilevati episodi di risse, disordini e comportamenti illeciti da parte di alcuni frequentatori del locale, che avrebbero richiesto numerosi interventi delle forze dell’ordine.

Il provvedimento arriva al termine di un percorso nel quale il locale era già stato oggetto di tre sospensioni temporanee dell’autorizzazione disposte dal Questore di Perugia, l’ultima delle quali recentemente per una durata di 30 giorni.

La posizione dell’esercizio era già stata valutata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha ritenuto la prosecuzione dell’attività non compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.