Toscana, giovani protagonisti al Next Generation Fest 2026 di Firenze

L’evento promosso da Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì si terrà sabato 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Un appuntamento dedicato ai giovani, alle opportunità e al futuro torna anche nel 2026 con il Next Generation Fest, iniziativa promossa dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì.

Il Comune di Sansepolcro invita i giovani del territorio a partecipare alla manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre 2026, dalle 10 alle 22, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in piazza Vittorio Gui 1 a Firenze.

Sul palco principale si alterneranno protagonisti del mondo della cultura, spettacolo, musica, scienza, informazione e social, mentre negli spazi del teatro saranno presenti numerose aree dedicate alle opportunità per i giovani.

Previsti momenti di orientamento, formazione e lavoro con la partecipazione dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, università e ITS, oltre a spazi dedicati a Protezione Civile, Forze Armate e di Polizia, Parlamento Europeo, Banca d’Italia, enti e associazioni di volontariato.

La giornata offrirà inoltre attività legate alla prevenzione sanitaria e allo sport, con iniziative rivolte a diverse fasce d’età.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione attraverso il programma disponibile sul sito giovanisi.it.