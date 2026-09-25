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Toscana, giovani protagonisti al Next Generation Fest 2026 di Firenze

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L’evento promosso da Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì si terrà sabato 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Un appuntamento dedicato ai giovani, alle opportunità e al futuro torna anche nel 2026 con il Next Generation Fest, iniziativa promossa dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì.

Il Comune di Sansepolcro invita i giovani del territorio a partecipare alla manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre 2026, dalle 10 alle 22, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in piazza Vittorio Gui 1 a Firenze.

Sul palco principale si alterneranno protagonisti del mondo della cultura, spettacolo, musica, scienza, informazione e social, mentre negli spazi del teatro saranno presenti numerose aree dedicate alle opportunità per i giovani.

Previsti momenti di orientamento, formazione e lavoro con la partecipazione dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, università e ITS, oltre a spazi dedicati a Protezione Civile, Forze Armate e di Polizia, Parlamento Europeo, Banca d’Italia, enti e associazioni di volontariato.

La giornata offrirà inoltre attività legate alla prevenzione sanitaria e allo sport, con iniziative rivolte a diverse fasce d’età.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione attraverso il programma disponibile sul sito giovanisi.it.

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