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Monterchi, al via il “Caffè Letterario” ai Musei Civici Madonna del Parto

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Otto appuntamenti tra libri, storia e cultura. Venerdì 25 settembre il primo incontro dedicato agli Etruschi

I Musei Civici Madonna del Parto di Monterchi inaugurano la nuova rassegna autunnale del “Caffè Letterario”, un ciclo di incontri dedicati alla lettura, alla storia e al confronto con gli autori.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 25 settembre alle ore 17 nella Sala esposizioni e conferenze del Museo, con la presentazione del volume “Tempora pursinae. La folgorante stagione della Nazione Etrusca” di Giuseppe A. Centauro.

L’incontro sarà introdotto da Lina Guadagni con un percorso dal titolo “Dagli Etruschi a Piero della Francesca”. Interverranno come relatori lo stesso Giuseppe A. Centauro e Sandra Marraghini.

La rassegna propone complessivamente otto appuntamenti che accompagneranno i visitatori nei prossimi mesi, trasformando il museo in un luogo di incontro e approfondimento culturale.

Tra i temi affrontati figurano storia, arte, territorio e memoria, con incontri dedicati ad autori e pubblicazioni legate anche alla Valtiberina e al patrimonio culturale locale.

L’ingresso agli appuntamenti è gratuito.

Dove: Sala esposizioni e conferenze del Museo Madonna del Parto – Monterchi
Quando: venerdì 25 settembre, ore 17.00

Info: 0575 70713info@madonnadelparto.it

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