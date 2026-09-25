Umbertide, al Cinema Metropolis arriva “Naza”: il documentario-inchiesta sul conflitto a Gaza

In collaborazione con Altotevere senza frontiere ODV, quattro proiezioni dal 28 al 30 settembre

Il Cinema Metropolis di Umbertide, in collaborazione con Altotevere senza frontiere ODV, propone la proiezione di “Naza”, documentario-inchiesta dedicato al conflitto in corso nella Striscia di Gaza e ai meccanismi militari e tecnologici utilizzati nelle operazioni belliche.

Il film sarà proiettato lunedì 28 settembre alle ore 21, con repliche martedì 29 settembre alle 18.30 e alle 21 e mercoledì 30 settembre alle 16.30 e alle 21.

Secondo gli autori, il documentario raccoglie testimonianze di ex ufficiali dell’intelligence israeliana che, mantenendo l’anonimato attraverso volti oscurati e voci modificate, raccontano aspetti legati ai sistemi di selezione degli obiettivi e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle operazioni militari.

Il titolo “Naza” richiama, nel film, un termine utilizzato in ambito militare per indicare una stima dei civili considerati “danni collaterali” accettabili durante un attacco. Il documentario analizza il rapporto tra tecnologia, decisioni militari e conseguenze sulla popolazione civile.

Realizzato in collaborazione con The Guardian, il docufilm è diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, già premiati con l’Oscar per “No Other Land”. L’opera è stata presentata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria.

Biglietti disponibili attraverso il circuito LiveTicket.