Search
EventiIn evidenzaUmbertide

Umbertide, al Cinema Metropolis arriva “Naza”: il documentario-inchiesta sul conflitto a Gaza

Data:

In collaborazione con Altotevere senza frontiere ODV, quattro proiezioni dal 28 al 30 settembre

Il Cinema Metropolis di Umbertide, in collaborazione con Altotevere senza frontiere ODV, propone la proiezione di “Naza”, documentario-inchiesta dedicato al conflitto in corso nella Striscia di Gaza e ai meccanismi militari e tecnologici utilizzati nelle operazioni belliche.

Il film sarà proiettato lunedì 28 settembre alle ore 21, con repliche martedì 29 settembre alle 18.30 e alle 21 e mercoledì 30 settembre alle 16.30 e alle 21.

Secondo gli autori, il documentario raccoglie testimonianze di ex ufficiali dell’intelligence israeliana che, mantenendo l’anonimato attraverso volti oscurati e voci modificate, raccontano aspetti legati ai sistemi di selezione degli obiettivi e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle operazioni militari.

Il titolo “Naza” richiama, nel film, un termine utilizzato in ambito militare per indicare una stima dei civili considerati “danni collaterali” accettabili durante un attacco. Il documentario analizza il rapporto tra tecnologia, decisioni militari e conseguenze sulla popolazione civile.

Realizzato in collaborazione con The Guardian, il docufilm è diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, già premiati con l’Oscar per “No Other Land”. L’opera è stata presentata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria.

Biglietti disponibili attraverso il circuito LiveTicket.

Commenti
Previous article
Città di Castello, il centrosinistra allarga il campo. Ma il vero nodo è cosa mettere in comune

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, il centrosinistra allarga il campo. Ma il vero nodo è cosa mettere in comune

Redazione Redazione -
Dopo la scelta di Secondi si apre il confronto...

Città di Castello, all’Unitre torna il cinema del Neorealismo: al via il nuovo anno accademico

Redazione Redazione -
Aperte le iscrizioni all’Anno Accademico 2026-2027. Dal 1° ottobre...

Monterchi, al via il “Caffè Letterario” ai Musei Civici Madonna del Parto

Redazione Redazione -
Otto appuntamenti tra libri, storia e cultura. Venerdì 25...

Città di Castello, al via la quarta edizione del “Circolo della Poesia” con Angela Ambrosini

Redazione Redazione -
Grande partecipazione al Circolo Tifernate per la presentazione di...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, il centrosinistra allarga il campo. Ma il vero nodo è cosa mettere in comune

Attualità 0
Dopo la scelta di Secondi si apre il confronto...

© 2024 Primo Piano Notizie