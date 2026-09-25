Sansepolcro, torna la Gran Fondo degli Appennini: domenica 27 settembre in sella tra Valtiberina e Appennino toscano

Due percorsi da 68 e 98 chilometri per gli appassionati di ciclismo. Partenza da Santa Fiora e organizzazione affidata al Velo Club Sansepolcro

Sansepolcro si prepara ad accogliere la Gran Fondo degli Appennini 2026, appuntamento dedicato agli appassionati di ciclismo in programma domenica 27 settembre.

La manifestazione, organizzata dal Velo Club Sansepolcro, porterà i partecipanti lungo le strade della Valtiberina e dell’Appennino toscano, con partenza prevista dalla zona Santa Fiora, in via Carlo Dragoni.

Il percorso attraverserà i territori dei comuni di Anghiari, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Subbiano e Arezzo, prima del rientro a Sansepolcro.

Sono previsti due tracciati:

il Percorso Medio , di 68 chilometri , pensato per chi vuole vivere la giornata in un’ottica più cicloturistica;

, di , pensato per chi vuole vivere la giornata in un’ottica più cicloturistica; il Percorso Lungo, di 98 chilometri, dedicato ai ciclisti più allenati e pronti ad affrontare le salite appenniniche.

La Gran Fondo degli Appennini fa parte del circuito AICS Cicloturistica Centro Italia, un calendario di eventi che unisce sport, turismo e valorizzazione dei territori.

L’organizzazione è curata dal Velo Club Sansepolcro, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, la co-organizzazione di AICS e il supporto delle Frecce di Sansepolcro per gli aspetti logistici e di sicurezza.

«La Gran Fondo degli Appennini è per noi motivo di orgoglio – ha dichiarato il presidente del Velo Club Sansepolcro Francesco Del Siena – perché portiamo avanti il testimone lasciato da Enzo Boriosi, ideatore della Gran Fondo diversi anni fa. La cicloturistica vuole unire la passione per il ciclismo alla valorizzazione del nostro territorio».

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 25 settembre tramite mail all’indirizzo veloclubsansepolcro@gmail.com.

Sarà inoltre possibile iscriversi:

sabato 26 settembre dalle 15 alle 19 al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro;

al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro; domenica 27 settembre, giorno della manifestazione, dalle 7.30 direttamente alla partenza.



