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Montone, la Sagra Musicale Umbra porta la grande tradizione organistica a San Fedele

Data:

Sabato 3 ottobre alle 18 l’appuntamento con Giulia Maria Rita Basile nell’ambito della rassegna “Anni Acerbi”

La musica classica torna protagonista a Montone con un appuntamento della 81ª edizione della Sagra Musicale Umbra.

Il borgo ospiterà infatti un evento dedicato alla grande tradizione organistica nell’ambito della sezione “Anni Acerbi”, con il concerto di Giulia Maria Rita Basile.

L’appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre 2026 alle ore 18 presso l’Auditorium di San Fedele.

Un’occasione per vivere la musica d’organo in una cornice storica e suggestiva, all’interno di una delle rassegne musicali più importanti del panorama regionale.

L’iniziativa rientra nel programma della Sagra Musicale Umbra, con il patrocinio e la collaborazione del territorio di Montone.

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