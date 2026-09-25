Umbertide, all’Eremo di Montecorona la Giornata Europea del Patrimonio dedicata ai lavori di restauro

Sabato 26 settembre la presentazione degli interventi realizzati con i fondi del Ministero della Cultura. Prevista una visita guidata al complesso
Anche l’Eremo di Montecorona sarà protagonista delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, iniziativa promossa sul tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.
L’appuntamento è fissato per sabato 26 settembre alle ore 10, con la presentazione dei lavori di restauro realizzati presso l’Eremo di Montecorona, nell’ambito degli interventi di valorizzazione promossi dal Ministero della Cultura.
La giornata prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo presso l’Abbazia di Montecorona, a Umbertide, per poi proseguire con i saluti istituzionali e la visita guidata al complesso.
Interverranno il sindaco di Umbertide Luca Carizia, i Monaci dell’Eremo di Montecorona, l’architetto Alessandro Polidori dell’Arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve, il presidente della Fondazione Perugia Alcide Casini e la soprintendente ABAP Umbria Francesca Valentini.
La visita guidata sarà curata dall’architetto Giulio Ser-Giacomi, direttore dei lavori, dal restauratore Valter Menichetti, dall’ingegnere Eugenio Marionni, dalla dottoressa Alessandra Donati della SABAP Umbria, dall’architetto Tinuccia Sidoti, dalla dottoressa Tiziana Biganti già SABAP Umbria e dal dottor Roberto Masciarri della SABAP Umbria.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il percorso di recupero e valorizzazione di uno dei luoghi più significativi del territorio umbertidese, un patrimonio storico, artistico e spirituale che torna a essere raccontato alla comunità.