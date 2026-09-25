Altotevere Volley, confermata la squadra di Marketing e Comunicazione

Otto figure con ruoli ben definiti, affiancate da diversi collaboratori. Intanto sabato 26 settembre nuovo allenamento congiunto a San Giustino contro la Codyeco Lupi Santa Croce.

SAN GIUSTINO – Non soltanto il lavoro sul campo. Dietro alla stagione dell’Altotevere Volley c’è anche una struttura organizzativa che negli ultimi anni è cresciuta e si è consolidata, fino a diventare una vera e propria squadra parallela a quella che scende sul taraflex.

Per la stagione 2026/2027 la società ha infatti confermato in blocco l’area Marketing e Comunicazione, composta da otto persone con compiti ben definiti e affiancata da alcuni collaboratori.

A coordinare i due settori è Giulia Rigucci, entrata nello staff nel 2023. La responsabilità dell’area comunicazione è invece affidata ad Andrea Sonaglia, con Claudio Roselli nel ruolo di addetto stampa, incarico che ricopre dal 2020, e Marco Bigozzi, fotografo ufficiale della società fin dall’inizio del progetto Altotevere Volley.

Alla struttura si aggiunge il contributo dei collaboratori Stefano Mariangeli e Raffaello Agea, che affiancano il gruppo nelle diverse attività legate alla comunicazione.

Completamente al femminile, invece, il settore marketing. Francesca Tellini segue l’organizzazione degli eventi, mentre Benedetta Nocentini e Greta Neri si occupano della gestione dei social e della realizzazione dei contenuti video destinati ai diversi canali della società. Giulia Santinelli cura invece la parte grafica.

Un gruppo ormai rodato, attraverso il quale l’Altotevere Volley punta a raccontare in maniera sempre più completa non soltanto l’attività sportiva della prima squadra, ma anche tutto ciò che ruota attorno alla società e al rapporto con tifosi, territorio e partner.

Nel frattempo continua anche il lavoro della ErmGroup Altotevere in vista dell’inizio della nuova stagione. I biancazzurri torneranno sabato 26 settembre sul taraflex del palasport di San Giustino per un nuovo allenamento congiunto.

Avversaria di turno sarà la Codyeco Lupi Santa Croce sull’Arno, formazione che si presenta con un organico competitivo in vista del prossimo campionato di Serie B. L’inizio del test è fissato per le 17.30.