Search
Città di CastelloPolitica

Riceviamo e pubblichiamo: UNITI PER CDC, una realta’ politica plurale

Data:

In relazione alla ricostruzione pubblicata da Primo Piano Notizie sul percorso verso le elezioni comunali del 2027, riteniamo opportuno offrire una precisazione, non per polemica, ma per correttezza nei confronti di chi segue il dibattito politico cittadino e, soprattutto, dei cittadini di Città di Castello.

È importante chiarire, nelle future interlocuzioni politiche, così come nell’informazione pubblica, che cosa rappresenti oggi “Uniti per CdC”.

“Uniti per CdC” è oggi una realtà plurale e articolata, ne fanno parte   Azione, Risorsa Umbra e diverse realtà Civiche che hanno scelto di confrontarsi e di condividere un progetto politico comune per Città di Castello.

Riteniamo quindi importante che questa composizione venga correttamente rappresentata e che le diverse componenti di “Uniti per CdC non vengano considerate come realtà ancora separate o impegnate in percorsi distinti.

Il gruppo coordinato da Marco Mearelli è già oggi il risultato della convergenza di queste diverse sensibilità, accomunate dalla volontà di costruire un percorso condiviso in vista delle prossime scadenze elettorali amministrative.

Lo sottolineiamo con l’obiettivo di contribuire a un’informazione più precisa ed a un confronto politico serio e trasparente, che parta dalla corretta rappresentazione della realtà e nell’interesse della comunità tifernate.

Il Coordinatore di Uniti per CdC
Marco Mearelli

Commenti
Previous article
Verso le elezioni a Città di Castello, cinque domande anche al centrodestra

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Verso le elezioni a Città di Castello, cinque domande anche al centrodestra

Redazione Redazione -
I partiti lavorano a una candidatura comune. Resta da...

Trestina, cassonetti nel deposito Sogepu: sette consiglieri chiedono verifiche al Comune

Redazione Redazione -
Un’interpellanza firmata da Filippo Schiattelli e altri sei consiglieri...

Città di Castello, riapre il nido Franchetti: oltre un milione e mezzo di investimento e 11 posti in più per le famiglie

Redazione Redazione -
Inaugurata la struttura rinnovata di via Vittorio Emanuele Orlando....

Il sogno di Lorenzo Giustini arriva a Palazzo Cesaroni: la Regione sostiene il giovane artista di San Giustino che vuole realizzare il suo primo...

Redazione Redazione -
Il 19enne designer e aspirante regista ha incontrato la...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Verso le elezioni a Città di Castello, cinque domande anche al centrodestra

Città di Castello 0
I partiti lavorano a una candidatura comune. Resta da...

© 2024 Primo Piano Notizie