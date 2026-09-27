Riceviamo e pubblichiamo: UNITI PER CDC, una realta’ politica plurale

In relazione alla ricostruzione pubblicata da Primo Piano Notizie sul percorso verso le elezioni comunali del 2027, riteniamo opportuno offrire una precisazione, non per polemica, ma per correttezza nei confronti di chi segue il dibattito politico cittadino e, soprattutto, dei cittadini di Città di Castello.

È importante chiarire, nelle future interlocuzioni politiche, così come nell’informazione pubblica, che cosa rappresenti oggi “Uniti per CdC”.

“Uniti per CdC” è oggi una realtà plurale e articolata, ne fanno parte Azione, Risorsa Umbra e diverse realtà Civiche che hanno scelto di confrontarsi e di condividere un progetto politico comune per Città di Castello.

Riteniamo quindi importante che questa composizione venga correttamente rappresentata e che le diverse componenti di “Uniti per CdC non vengano considerate come realtà ancora separate o impegnate in percorsi distinti.

Il gruppo coordinato da Marco Mearelli è già oggi il risultato della convergenza di queste diverse sensibilità, accomunate dalla volontà di costruire un percorso condiviso in vista delle prossime scadenze elettorali amministrative.

Lo sottolineiamo con l’obiettivo di contribuire a un’informazione più precisa ed a un confronto politico serio e trasparente, che parta dalla corretta rappresentazione della realtà e nell’interesse della comunità tifernate.

Il Coordinatore di Uniti per CdC

Marco Mearelli