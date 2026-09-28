Città di Castello, al via il triduo per San Francesco: giovedì “Le parole di Francesco”

Dal 1° ottobre tre giorni di preparazione alla festa del Patrono d’Italia, nell’anno dell’ottavo centenario della morte

Prenderà il via giovedì 1° ottobre a Città di Castello il triduo di preparazione alla festa di San Francesco d’Assisi, nel calendario delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del Santo.

Il programma religioso prevede, al mattino, le lodi alle 8.15, seguite alle 8.30 dalla celebrazione della Santa Messa, nella chiesa di San Francesco.

In serata, alle 21, spazio invece all’appuntamento culturale “Le parole di Francesco”, realizzato in collaborazione con il Teatro dei 90 – Le Porte.

Nella chiesa di San Francesco, quattro attori del gruppo teatrale daranno voce ad alcuni scritti di San Francesco, attraverso letture accompagnate da brevi introduzioni e interventi musicali.

Dopo gli appuntamenti promossi dalla commissione diocesana nei mesi di gennaio e giugno, dedicati alla figura del Santo, l’obiettivo della serata è questa volta quello di lasciare parlare direttamente Francesco, attraverso le parole che ha scritto o dettato ai suoi compagni.

I testi saranno quindi alternati alla musica, in un percorso pensato per avvicinare il pubblico alla figura e alla spiritualità di Francesco attraverso la sua stessa voce.

L’appuntamento di giovedì aprirà così il triduo che accompagnerà la comunità tifernate verso la festa di San Francesco del 4 ottobre, nell’anno delle celebrazioni dell’ottavo centenario.