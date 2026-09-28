Lama, presentata la “Lamarina” 2026: sport, inclusione e cultura domenica 4 ottobre

La manifestazione organizzata dall’Olympic Runners Lama propone gare per tutte le età, solidarietà e un percorso culturale alla scoperta del territorio

È stata presentata al Centro Culturale San Martino del maestro Pietro Pecorari l’edizione 2026 della Lamarina, la manifestazione organizzata dall’Olympic Runners Lama che domenica 4 ottobre porterà sport, inclusione e cultura nel territorio di Lama.

A illustrare il progetto è stato il presidente dell’Olympic Runners Lama Piero Petruzzi, che ha ribadito la volontà di trasformare la Lamarina non soltanto in una competizione podistica, ma in una giornata capace di coinvolgere bambini, famiglie e sportivi, mettendo insieme attività agonistica, socialità e valorizzazione culturale.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Stefano Veschi, il vicesindaco Marzà e l’assessore Loretta Zazzi, insieme al referente del Coni Altotevere Valerio Giorgi e al presidente del Panathlon Valtiberina Marcello Marini. Presente anche il dottor Cistaro e, naturalmente, il maestro Pietro Pecorari, padrone di casa dell’incontro.

Il programma della giornata partirà alle 9 con le gare del settore giovanile, per le quali è previsto un pacco gara per tutti i partecipanti, prodotti Kinder e Ferrero grazie al Gala e la medaglia.

Alle 10 prenderà il via la gara competitiva di 13,8 chilometri, con maglia tecnica per i primi 500 iscritti fornita dallo sponsor tecnico Sport Time. Sempre alle 10 spazio alla Family Run e alla gara non competitiva di 5 chilometri.

Il montepremi prevede 1.300 euro per gli assoluti e 3.000 euro per le categorie, mentre saranno premiate anche le prime tre società per numero di partecipanti.

La gara, patrocinata dalla Regione Umbria e dal Comune di San Giustino, si svolgerà sotto l’egida della Fidal e sarà inserita nelle classifiche del Grand Prix Altotevere, Grand Prix Corsa di Strada e Grand Prix Policiano.

Accanto allo sport, l’Olympic Runners ha costruito anche un percorso culturale. I partecipanti potranno usufruire di scontistiche convenzionate per visitare le opere del maestro Pecorari al Centro San Martino, la Pinacoteca di Città di Castello, la Fondazione Albizzini e il Museo delle Tradizioni Popolari di Garavelle.

Non mancherà la solidarietà. Un euro per ogni iscritto sarà raddoppiato dal Gala e l’intera cifra sarà devoluta alle associazioni coinvolte: Centro Diurno Altomare, Valtiberina Autismo – Beata Margherita, La Rondine – Villa Igea e Flauto Magico, Associazione Altotevere Contro il Cancro e Le Farfalle “Libere di Essere”.

Tra gli ospiti della giornata ci sarà anche Michele Milli, atleta umbertidese e nazionale di judo non vedenti, che parteciperà alla gara competitiva accompagnato dalla propria guida.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai più giovani, con la partecipazione di gruppi scolastici, giovanissimi e allievi del Lama Calcio e di una rappresentativa del Centro Coni Altotevere, con ragazzi delle discipline del nuoto e della ginnastica.

Come da tradizione, resta infine il mistero sul pettorale numero uno, che sarà assegnato poco prima della partenza. Gli organizzatori annunciano per quest’anno anche un premio speciale, mantenendo però il massimo riserbo sul destinatario.

La Lamarina 2026 si prepara così a essere una giornata che va oltre la corsa, mettendo insieme sport, territorio, cultura, inclusione e solidarietà.