Città di Castello, Paolo Micheli protagonista del secondo appuntamento del “Circolo della Poesia”

Giovedì 1° ottobre al Circolo Tifernate “Damoje ancora ‘n verso… e un po’ di musica”: sonetti, testi inediti e canzoni

Secondo appuntamento per la quarta edizione del “Circolo della Poesia”, la rassegna organizzata dal Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati in collaborazione con il Comune di Città di Castello – Assessorato alle Politiche culturali, con il patrocinio della Regione Umbria – Assemblea legislativa.

Giovedì 1° ottobre alle ore 21, nelle sale del Circolo Tifernate, sarà protagonista Paolo Micheli con l’appuntamento “Damoje ancora ‘n verso… e un po’ di musica”.

Un incontro che partirà dai sonetti in romanesco pubblicati nel volume “A questa pandemia damoje ‘n verso”, uscito nel 2022 durante il periodo della pandemia, per arrivare ad altri componimenti inediti, alle parole delle canzoni e alla musica.

Un percorso personale nel quale Micheli, autore e compositore, racconterà attraverso la voce e la musica il proprio rapporto con la scrittura e il desiderio di continuare a raccontarsi.

Paolo Micheli, ternano, è presidente della Sezione penale della Corte d’Appello di Perugia. In questa occasione sarà però presente al Circolo Tifernate nella veste di autore e compositore. È inoltre attore nel cast del processo storico, giunto alla sua sesta edizione.

A condurre la serata sarà il giornalista Massimo Zangarelli.

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti dell’avvocato Gregorio Anastasi, presidente del Circolo Tifernate, e della dottoressa Catia Cecchetti, curatrice della rassegna.

Considerato il numero limitato di posti, è necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni:

📩 ilcircolodellapoesia@circolotifernate.it

☎️ 339 7203829