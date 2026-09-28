Spoleto, nascondeva la cocaina nella vegetazione: arrestato un 21enne

I Carabinieri lo hanno sorpreso mentre recuperava un barattolo con 10 dosi di cocaina. Il Tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere

Un 21enne è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto e della Stazione di Campello sul Clitunno con le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione è partita da una segnalazione relativa a una presunta attività illecita lungo l’alveo del torrente Marroggia, nella frazione di Azzano. I militari hanno quindi avviato un servizio di osservazione e pedinamento.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno notato un’auto grigia fermarsi lungo una strada sterrata vicino alla boscaglia. Un giovane è sceso dal veicolo e, in più occasioni, si è inoltrato nella vegetazione, rovistando nel terreno.

I militari lo hanno quindi sorpreso mentre recuperava un barattolo nascosto tra gli arbusti. Il 21enne avrebbe opposto resistenza e sarebbe fuggito a piedi verso il vicino torrente, lasciando cadere il contenitore.

Raggiunto e bloccato nella vegetazione, il giovane è stato sottoposto a controllo. I Carabinieri hanno recuperato il barattolo, al cui interno sono state trovate 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 7 grammi.

La sostanza è stata sequestrata.

Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto, condotto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Foligno in attesa dell’udienza di convalida.

Il Tribunale di Spoleto ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e all’indagato si applica la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.