Lions Club Sansepolcro, clima ed energia al centro dell’apertura dell’annata di Franco Ricci

In Sala Consiliare confronto con il climatologo Bernardo Gozzini e il meteorologo Mario Giuliacci. Poi la conviviale al Borgo Palace

È stato dedicato ai cambiamenti climatici e alle scelte energetiche del futuro il primo appuntamento della nuova annata del Lions Club Sansepolcro, presieduta da Franco Ricci.

La conferenza, dal titolo “Un clima che cambia: cosa sta accadendo al nostro pianeta?”, si è svolta sabato 26 settembre nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi, con il patrocinio gratuito del Comune di Sansepolcro. In sala era presente anche il sindaco Fabrizio Innocenti.

A intervenire è stato Bernardo Gozzini, meteorologo e climatologo, già alla guida del Consorzio LaMMA, che ha illustrato l’evoluzione delle temperature a livello globale e le conseguenze osservabili anche in Toscana.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i dati relativi all’aumento delle temperature, con particolare attenzione agli effetti sull’agricoltura. Il riscaldamento modifica infatti i tempi di sviluppo delle piante, aumenta il fabbisogno di acqua e può favorire la diffusione di insetti e malattie, mentre le fioriture anticipate possono esporre le colture alle gelate tardive.

Ampio spazio anche al tema delle precipitazioni estreme. Gozzini ha richiamato alcuni degli episodi registrati in Toscana negli ultimi anni, sottolineando come non sia sufficiente considerare la quantità complessiva di pioggia, ma anche la sua distribuzione e soprattutto l’intensità con cui può concentrarsi in poche ore.

Un altro punto del confronto ha riguardato la gestione dell’acqua e la necessità di utilizzare i dati disponibili per programmare gli interventi e ridurre i rischi.

In collegamento da remoto è intervenuto anche Mario Giuliacci, che ha affrontato il tema “Petrolio, rinnovabili e nucleare: la difficile corsa contro il tempo”. Il confronto si è quindi spostato dalle conseguenze dei cambiamenti climatici alle possibili risposte sul fronte energetico, tra riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili, energie rinnovabili, adattamento e ruolo del nucleare.

La giornata è proseguita al Borgo Palace con la conviviale di apertura dell’annata lionistica. Anche in questa occasione Giuliacci si è collegato da remoto e, insieme a Gozzini, ha risposto alle domande degli ospiti, approfondendo gli argomenti affrontati durante la conferenza.

Accanto al presidente Franco Ricci erano presenti il Past Governatore del Distretto 108La Giuseppe Guerra, il presidente della 7ª Circoscrizione Federico Romolini e la presidente del Leo Club Sansepolcro Valtiberina Toscana Giulia Romolini.

Una giornata che ha così inaugurato la nuova annata del Lions Club Sansepolcro portando al centro del dibattito un tema che riguarda da vicino anche il futuro della Valtiberina.